Flor Peña tiene un estilo que no conoce de límites. Pisa fuerte arriba y abajo del escenario. Enamora corazones con cada una de las publicaciones que comparte en Instagram. Su talento traspasa la pantalla.

Flor Peña brilló en Nueva York con un accesorio mega trendy y causó sensación

Avasallante, logra llevarse todos los aplausos con cada outfit con los que posa. Es una referente fashionista y ninguna tendencia se le escapa. Audaz y sexy, deja mucha piel al descubierto y sabe como destacar su figura. En esta ocasión, alucinó a sus seguidores paseando por las calles de Nueva York con un accesorio super tendencia.

Flor Peña brilló en Nueva York con un accesorio mega trendy y causó sensación

Sus fans alucinan con los looks que comparte y los likes no tardan en llegar. Flor Peña paseó por las calles de Nueva York rodeada de los carteles luminosos y encendió Instagram con un detalle que no pasó desapercibido.

Flor Peña brilló en Nueva York con un accesorio mega trendy y causó sensación

La actriz enamora corazones y sabe a la perfección como captar la mirada de todos. Es especialista en combinar tendencias y está atenta a las últimas vanguardias del mundo de la moda.

Puro fuego: Flor Peña conquistó corazones posando con un outfit ultra trendy

Flor Peña alucinó a sus seguidores modelando con unos anteojos rectangulares mega sexys y tendencia. La actriz derrochó sensualidad y conquistó todos los likes con el infartante video.

Flor Peña desplegó estilo en Nueva York y dejó sin palabras a sus fans

La actriz jamás pasa desapercibida. Su carisma no conoce de límites y siempre va por más. Su actitud positiva capta la mirada de todos y no conoce de límites a la hora de cosechar los suspiros de sus fans.

El look en trikini y sombrero tipo cowboy de Flor Peña desde Tulum.

Flor Peña paseó por las calles de Nueva York y alucinó al público con un look ultra infartante y chic. Sin lugar a dudas, la actriz tiene un estilo único y las tendencias jamás se le escapan.