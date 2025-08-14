Información General / Antártida

Macabro hallazgo en la Antártida: qué encontraron tras el derretimiento de un glaciar

Un impactante descubrimiento salió a la luz en la Antártida, donde el deshielo de un glaciar dejó al descubierto un misterio que llevaba más de seis décadas oculto.

14 de agosto de 2025,

Aumenta el deshielo de Antártida y el nivel del mar global

Según informó la BBC, el hallazgo se produjo durante una expedición polaca en la Bahía del Almirantazgo, en la Isla Rey Jorge. Allí, el retroceso de la nieve y el hielo dejó visible un área rocosa en la que se encontraron restos humanos.

Las pruebas de ADN confirmaron que pertenecían a Dennis Bell, un joven meteorólogo británico de 25 años que en 1959 cayó accidentalmente a una grieta mientras trabajaba para el Servicio de las Dependencias de las Islas Malvinas (hoy British Antarctic Survey).

Una historia congelada en el tiempo

Junto a los restos, los rescatistas hallaron objetos personales como un reloj de pulsera, una radio y una pipa. Tras la repatriación a Inglaterra, se realizaron análisis genéticos que confirmaron la identidad.

“Hace tiempo que desistí de encontrar a mi hermano. Es simplemente extraordinario, asombroso. No lo puedo superar”, dijo emocionado su hermano David Bell, de 86 años.

Dame Jane Francis, directora del British Antarctic Survey, recordó: “Dennis fue uno de los muchos valientes que contribuyeron a la ciencia temprana y a la exploración de la Antártida en condiciones extraordinariamente duras. Aunque se perdió en 1959, su recuerdo sigue vivo en el legado de la investigación polar“.

