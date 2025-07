Florencia Peña reveló cómo se comunica con su padre fallecido: “Sentí su presencia”

“Nunca supe cuánto dolería perderte, hasta hoy”. Con esta frase, en abril de 2020, Florencia Peña se despedía públicamente de su papá Julio, quien había sido diagnosticado con cáncer terminal dos años antes. En su obra Otro día perdido, la actriz contó que gracias a los registros akáshicos —una práctica espiritual de origen hinduista— logra mantener una conexión con él.

Con un conjunto sastrero de saco y pantalón rojo, Florencia inició la entrevista con Mario Pergolini desplegando su característico buen humor. “Te vi trabajar mucho y te la quiero hacer fácil”, dijo al comenzar. El recuerdo de su padre surgió a partir de un comentario del conductor sobre su vestuario: al dudar entre decir “rojo” o “colorado”, la actriz —conocida por protagonizar Pretty Woman en teatro— respondió: “Mi papá me decía rojo no, colorado” y luego agregó: “Hablo con mi papá pero eso da para otra nota”.

Así es cómo se comunica Florencia peña con su padre fallecido

Con rapidez, Mario Pergolini indagó más sobre esa conexión espiritual. Fue entonces cuando Florencia explicó que se trata de los registros akáshicos, “que es abrir los registros con tus guías”. La actriz compartió que “Hace tiempo que trabajo con los registros, y a veces lo hago asistida por una guía espiritual o médium. Es una terapia que me ayudó mucho”.

Visiblemente emocionada, Florencia Peña relató uno de los episodios más conmovedores que le tocó vivir. “Quien me abrió en ese momento los registros me dice: ‘acá hay una persona que tiene un suéter en los hombros’. Mi papá se los ponía así. Después me dice ‘es medio pelado’. Mi papá era medio pelado. Y me está diciendo que te sigue cuidando”, recordó. Con firmeza, la actriz afirmó: “Sentí su presencia. Fue claro. Él sigue cerca de mí”.

Con total honestidad, la actriz confesó que suele contar esta vivencia “aunque mucha gente piense que estoy muy loca, pero a mí me sana muchísimo saber que mi papá está ahí, en otra dimensión”. Además, agregó: “Me sana muchísimo porque tuvimos una relación que no fue la mejor, sino la que pudimos tener”.