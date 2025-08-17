Sofía Vergara posó frente al espejo con un mini corset escotado y encendió corazones

Sofía Vergara es una gran actriz reconocida a nivel mundial. Su presencia jamás pasa desapercibida conquista corazones a cada paso que da. Con su papel en la exitosa serie Modern Family saltó a la fama y se convirtió en una de las artistas más importantes de la industria.
Su actitud no conoce de límites y siempre va por más. Deslumbra con cada outfit que viste. Atenta a las últimas vanguardias, siempre sorprende con sus looks elegidos. Combina texturas y colores a la perfección creando conjuntos de prendas únicos.
La actriz es icono fashionista y una referente en el mundo de la moda. Sofía Vergara enamoró corazones luciendo un impactante look. Un must de la temporada 2025. Posó frente al espejo y desató pasiones.
La artista posó con un mini corset en color rosado con un escote mega profundo. Lo combinó con un saco sastrero. Dándole el toque chic y sensual al look. Complementó el look llevando el cabello suelto, bien lacio. Para el maquillaje eligió resaltar su mirada con delineado negro.
La publicación causó sensación y Vergara demostró ser una verdadera reina fashionista. Sus seguidores alucinaron y le dejaron cientos de mensajes de cariño y halagos. Los likes invadieron la imagen y la actriz se llevó los aplausos de todos.
Sofía Vergara apostó por un look mega sensual y dejó a todos sin palabras
La actriz triunfa en Hollywood. Reconocida a nivel mundial, su talento cautiva al público con cada personaje que interpreta en series o películas. Tiene un estilo sin igual y jamás pasa desapercibida.
Sofía Vergara cosechó suspiros posando con un infartante mini corset en color rosado super hot. Con un escote profundo se llevó los aplausos de todos y captó los halagos de todos. Sin lugar a dudas, es un verdadero icono fashionista.