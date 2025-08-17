Sofía Vergara posó frente al espejo con un mini corset escotado y encendió corazones

Sofía Vergara es una gran actriz reconocida a nivel mundial. Su presencia jamás pasa desapercibida conquista corazones a cada paso que da. Con su papel en la exitosa serie Modern Family saltó a la fama y se convirtió en una de las artistas más importantes de la industria.

Sofía Vergara celebró su cumpleaños número 53 en Italia

Su actitud no conoce de límites y siempre va por más. Deslumbra con cada outfit que viste. Atenta a las últimas vanguardias, siempre sorprende con sus looks elegidos. Combina texturas y colores a la perfección creando conjuntos de prendas únicos.

Sofía Vergara enamoró a sus seguidores con sus curvas

La actriz es icono fashionista y una referente en el mundo de la moda. Sofía Vergara enamoró corazones luciendo un impactante look. Un must de la temporada 2025. Posó frente al espejo y desató pasiones.

La microbikini que eligió Sofía Vergara para celebrar su cumpleaños número 53

La artista posó con un mini corset en color rosado con un escote mega profundo. Lo combinó con un saco sastrero. Dándole el toque chic y sensual al look. Complementó el look llevando el cabello suelto, bien lacio. Para el maquillaje eligió resaltar su mirada con delineado negro.

Con un look jugado, Sofía Vergara cautivó a sus seguidores: “¿Cuál es tu favorito?”

La publicación causó sensación y Vergara demostró ser una verdadera reina fashionista. Sus seguidores alucinaron y le dejaron cientos de mensajes de cariño y halagos. Los likes invadieron la imagen y la actriz se llevó los aplausos de todos.

Sofía Vergara apostó por un look mega sensual y dejó a todos sin palabras

La actriz triunfa en Hollywood. Reconocida a nivel mundial, su talento cautiva al público con cada personaje que interpreta en series o películas. Tiene un estilo sin igual y jamás pasa desapercibida.

El diseño de la actriz para una cápsula de trajes de baño para Walmart.

Sofía Vergara

