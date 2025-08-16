Jugó en Belgrano, se hizo hincha y vuelve a Córdoba con una actividad novedosa

Con dos etapas jugando en Belgrano, se volvió hincha confeso del Pirata. Y sigue al equipo de Ricardo Zielinski y Lucas Zelarayán, a quienes tuvo como entrenador y como cokmpañero. Ahora Lucas Aveldaño es cultor del Hyrox, un deporte que mezcla crossfit y running, compite internacionalmente y traerá la actividad a Córdoba.

Radicado en España, el exzaguero central regresará a la provincia después de cuatro años para el desarrolo de la competencia híbrida denominada Atlon HY Race, que se desarrollará el próximo 20 de septiembre en el estadio Kempes. Para más información, consultar en www.lucasavelano.com en la web.

Pese a que el tiempo total de su rutina fue de 1 hora y 7 minutos, Aveldaño precisó que “sin esa vuelta de más hubiera bajado mi mejor marca". Foto: Lucas Aveldaño en Instagram.

“Es una competencia que desafía cuerpo y mente, y en la que se compite contra uno mismo. Un entrenamiento revolucionario, y con una modalidad propia que combina carrera y ejercicios funcionales”, detalló Aveldaño en Tercer Tiempo, por Radio Sucesos.

“El Pelado”, como lo conocen en el ámbito, se presentó en Gdansk con su performance de Hyrox. Foto: Lucas Aveldaño en Instagram.

El Atlon HY Race llega de la mano de Rapthor y será el punto de encuentro para atletas y fitness en un encuentro pensado para romper límites. Con proyección y perfil internacional, para posicionar a Córdoba como sede clave del entrenamiento funcional y del deporte de alto rendimiento.

EX BELGRANO Y FANÁTICO DEL PIRATA

A la distancia, Lucas Aveldaño muestra su fanatismo por Belgrano. Y ese lo llevó a cruzarse con hinchas de Talleres en las redes sociales, en las que es muy activo.

“El Pela” Lucas Aveldaño, en sus tiempos de jugador de Belgrano. // Foto: La Voz del Interior

“Los picanteaba por haberme hecho tan hincha de Belgrano. Pero quiero mucho a todos los cordobeses. Con este desafío veremos si armamos equipos de Belgrano, Talleres, Instituto y Racing, y quien saca más puntos”, lanzó el “Pela”.