En un deslucido partido, de lo más pobre en el torneo, Belgrano empató 0 a 0 en su visita a Aldosivi y no estuvo a la altura de las expectativas en Mar del Plata. De cualquier modo sumó, siguiendo la lógica de Ricardo Zielinski de que cuando no se puede ganar, no hay que perder.

“Jugamos mal, en el segundo tiempo intentamos acomodar las cosas. Cuando no tenés un buen partido lo importante es que no te hagan goles y poder sumar”, indicó el entrenador Celeste.

“Aldosivi tiene un buen equipo, en líneas generales fue un partido parejo. Se jugó el partido que pensábamos que se podía jugar. Ahora hay que buscar un buen resultado en el próximo partido y justificar este resultado”, añadió.

Belgrano en su visita a Aldosivi en Mar del Plata. (Prensa Belgrano).

Cuando asumió en Belgrano, el equipo recibió siete goles en dos derrotas como visitante, 4-0 contra Central Córdoba y 3-1 frente a San Martín de San Juan. Desde aquella vez no volvió a perder en esa condición, y concedió un sólo gol (estadísticas Mauricio Cóccolo @mauricoccolo en X).

QUÉ DIJO EL DT DE BELGRANO SOBRE MARIANO TROILO

“Sé que están en los últimos papeles, pero no mucho más que eso. Lo aconsejaron los jugadores, lo aconsejamos nosotros. Si se da el pase lo merece, es un gran jugador y estaba buscando una situación como la que está viviendo”, resaltó Zielinski en referencia a Mariano Troilo, con todo listo para irse al Parma de Italia.