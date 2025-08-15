Vía Córdoba

Belgrano empató en Mar del Plata ante Aldosivi: cómo quedó en la tabla y lo que viene

El Pirata no tuvo un buen rendimiento ante el Tiburón e igualó sin goles por la fecha 5 del Clausura. Se viene Central Córdoba.

Matías Candoli
15 de agosto de 2025,

La formación de Belgrano que visitó a Aldosivi por la fecha 5 del Clausura de la Liga Profesional

El envión anímico después del triunfo claro ante Banfield se frenó en Mar del Plata. Belgrano empató 0 a 0 ante Aldosivi correspondiente a la fecha 5 del Clausura de la Liga Profesional.

En un partido en el que el campo de juego no estaba en buen estado pero que no fue excusa para que el equipo cordobés no haya, casi, pateado al arco defendido por Jorge Carranza.

La posición en tabla y lo que viene para Belgrano

Con la igualdad ante el Tiburón, el equipo cordobés llegó a los ocho puntos, a uno de los líderes Estudiantes y Barracas Central que todavía no disputaron sus partidos.

El próximo rival para el equipo de barrio Alberdi será Central Córdoba de Santiago del Estero. El partido está programado para el lunes 25 de agosto, a las 19, en el estadio Julio César Villagra.

