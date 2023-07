Camila Cabello deslumbró a todos al lucir un vestido transparente muy futurista

Camila Cabello es una de las cantantes más conocidas del mundo. Tuvo su gran momento de fama en 2017 y 2018, donde lanzó canciones que sonaban en todos lados. La ex Fifth Harmony sigue viviendo su vida dedicada a la musicay deslumbró a sus seguidores con un look increíble en Instagram.

Camila Cabello fue noticia hace unas cuantas semanas por volver con su ex, Shawn Mendes. Sin embargo, al poco tiempo se separaron nuevamente. Ella sigue viviendo su vida con mucha pasión y entusiasmo y así lo demuestra en sus redes sociales.

Camila Cabello y un look muy futurista Foto: Instagram

La cantante subió una serie de fotos con un vestido que se robó todas las miradas. Se trata de una pieza única, de ensueño y con la que se sintió “como una mariposa” como ella misma escribió en el pie de la imagen. Sin duda fue un sueño hecho realidad lucir un look así.

Camila Cabello sorprendió con un vestido muy etéreo y bastante futurista, confeccionado con una tela transparente que deja ver parte de sus piernas, brazos y abdomen. El mismo tiene una forma bastante andrógina y similar al de una mariposa. También cuenta con detalles en dorado y plateado.

Camila lo lució muy bien con un peinado recogido bastante natural y descontracturado. Maquillaje simple con delineador, máscara de pestañas y labios nude. En sus pies usó unas sandalias muy altas doradas que van a juego con los detalles del vestido. Un diseño original que jamás se había visto antes. Fue una de las más sobresalientes.

Camila Cabello estaba mejor que nunca

Si bien el vestido tiene transparencias y un gran escote, por la forma y las tonalidades del mismo no se sintió sexy. Sino más bien romántico con toques serios. La cantante posó con una mirada muy angelical y sin duda le encantó este outfit que usó.