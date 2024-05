Volvió a Villa Cañás la extraña estatua de Mirtha Legrand: ¿Qué dijo la “Chiqui”?

El año pasado, la inauguración de una estatua con la figura de Mirtha Legrand en la localidad santafesina de Villa Cañás generó repercusiones variadas. La obra desarrollada por un escultor cordobés recibió críticas de la propia diva de los almuerzos y, tras ser retirada, se exhibe nuevamente en el mismo lugar, con algunas leves modificaciones.

Norberto Gizzi, el intendente de la ciudad donde nació la actriz y conductora, habló sobre el hecho: “Tomamos la decisión de volver a ponerla en el marco de un nuevo aniversario de la ciudad” y aseguró que el regreso de la estatua era algo que “pedía la gente”.

La escultura fue retocada Foto: La Capital

“No solo los habitantes de Cañás querían que la estatua volviera a colocarse; también los visitantes, muchos de los cuales vinieron especialmente en el último año y se encontraron con que ya no estaba”, remarcó el mandatario local y dejó a la vista la utilidad turística de la obra del escultor Daniel Melero.

Respecto a las críticas que recibió la estatua original, Gizzi aseguró que el artista “la mejoró mucho” y se mostró optimista de poder conseguir la aprobación de Legrand, quien aún no sabe sobre la reinauguración del homenaje a su persona en su ciudad natal.

¿Qué dijo mirtha sobre su estatua?

La polémica por la estatua de Mirtha comenzó en 2023, cuando el Municipio de Villa Cañás inauguró dos estatuas de la diva en el marco de las celebraciones por el 121 aniversario de la localidad.

Ambas fueron diseñadas por Melero, pero una llamó poderosamente la atención de propios y extraños, por la falta de similitud entre los rasgos de la estrella televisiva y el monumento.

Así se veía la figura anterior

A su turno, la “Chiqui” dio una tajante opinión: “No me gustó, yo no quiero hablar nada en contra de mi ciudad Villa Cañás y de los cañaseños porque sé que es un esfuerzo el que hicieron, pero evidentemente no es el óvalo de mi cara, no soy yo, me veo rarísima”. Finalmente, el Municipio decidió retirar la obra.