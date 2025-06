El contundente guiño de Mirtha Legrand a Ricardo Darín tras la polémica con las empanadas: “No tiene nada de malo”

Ricardo Darín estuvo en el centro de la polémica en la semana luego de su paso por la mesa de Mirtha Legrand en donde opinó de la actualidad del país con una frase sobre el precio de la empanda que generó un escándalo. El acto recibió la respuesta del presidente y mucho famosos salieron a hablar del tema.

La conductora le preguntó el sábado pasado al actor: “¿Cómo ves la Argentina, Ricardito?”. En un tono irónico, Darín contestó: “Fantástico, fantástico. La veo muy bien. Ahora que ya están sacando los dólares de los colchones…”.

Luego, el actor agregó: “El tema son los colchones. Muchos colchones están un poco apolillados, pero…. La verdad es que no entiendo nada. Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando en ese sentido? No sé, una docena de empanadas vale 48 mil pesos”.

La fuerte respuesta de Ricardo Darín cuando Mirtha Legrand le preguntó por la actualidad del país

El precio de las empanadas que dijo el actor generó repercusiones. Ricardo Darín recibió críticas y mensajes de apoyo tanto de otros famosos como figuras políticas. Mirtha habló del tema que comenzó en su programa.

Mirtha Legrand se metió en la polémica de las empanadas y opinó de Ricardo Darín

“Pobre Darín. Lo han hecho de goma, pobrecito ¿Qué tuvo de malo?“, preguntó Mirtha Legrand en su programa ante sus invitados Fernando Burlando, Jairo, María Julia Oliván y Hugo Alconada Mon.

Asimismo, la conductora contó que pasó ese día que fue Darín al programa: “Vos sabés que no lo escuché, porque le pregunté ‘¿Cómo ves el país?’ y él empezó a hablar y bajó un poco la voz y la cabeza, y no lo oí cuando dijo lo de los 48 mil pesos“.

Mirtha Legrand mostró su apoyo al actor y expresó: “Es un número uno. Es famoso en el mundo. Hoy por hoy es el actor argentino más famoso en el mundo y lo queremos mucho. Lo conozco desde chiquito y conocí a sus padres. Es correctísimo además, y es muy educado”.

A esto, se sumó que en el programa de La Chiqui sirvieron empanadas en el menú una señal más del apoyo de la conductora al actor.