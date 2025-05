Le preguntaron al dueño de las empanadas que compra Darín qué puede hacer Milei para que baje los precios y esto respondió

Lo que empezó como un comentario al pasar en la mesa de Mirtha Legrand terminó por convertirse en uno de los temas más comentados del país. El actor Ricardo Darín, preocupado por el encarecimiento de la vida cotidiana, ilustró la situación con una frase que rápidamente se volvió viral:“Una docena de empanadas vale $48.000”, lanzó el protagonista de El Eternauta, encendiendo la mecha de un debate que combinó humor, indignación y repercusiones políticas.

El Gobierno no tardó en responder

El ministro de Economía, Luis Caputo, recogió el guante y aprovechó para ironizar sobre el actor.“Todo bien si él puede comprar empanadas en ‘Mi Gusto’ o en Don Julio, pero las empanadas no valen eso, Ricardito”, dijo, y agregó: “Es como que mañana vayas a Porsche y le digas a Mirtha que los autos valen 200 mil dólares. No, quedate tranquilo Ricardo, la gente come empanadas ricas por 16 mil pesos.”

Por su parte, el presidente Javier Milei no se expresó en entrevistas ni conferencias, pero sí en redes sociales. Durante toda la jornada del lunes compartió memes y publicaciones burlonas contra Darín. Una de las más llamativas fue una parodia bajo el título “El Empanauta”, aludiendo al rol del actor en la próxima adaptación de Netflix y mezclándolo con el tema de las empanadas.

Habló el dueño de las empanadas de la polémica

Ante la repercusión, Pablo Lemos, dueño de Mi Gusto, el local al que habría hecho referencia Darín, salió al cruce en una entrevista radial. Confirmó que el actor es cliente habitual: “Lo vimos varias veces en nuestras tiendas. Vive cerca y a menudo pasa por ahí. Va en persona, paga sus empanadas y nunca aceptó descuentos.”Además, reveló que los sabores preferidos de Darín son “vacío y provoleta, y carne cortada a cuchillo”.

Sobre el precio, Lemos defendió su producto:“No es un lujo comprar empanadas”, dijo, contradiciendo la lectura del Gobierno. También explicó que el año pasado las ventas fueron bajas, pero este año comenzaron a repuntar: “Mi hermana y yo estamos detrás de la empresa, viendo cómo salir adelante en cada crisis”.

Luego, en entrevista en La Nación +, cuando la periodista Cristina Pérez le preguntó qué debería hacer el presidente para que su empanada cueste menos, Lemos fue claro:“Que baje la carga impositiva.”