El picante comentario de Mirtha Legrand sobre la fortuna de Wanda Nara: “Más millonaria que todos nosotros”

Mirtha Legrand es una de las conductoras más populares del país y con una trayectoria de más de cinco décadas al frente de su programa. La también actriz es un hito del entretenimiento con sus “mezasas” donde opina de todos los temas tanto de la farándula, como de política y sociedad.

En su programa, la diva habló de una de las personalidades más mediáticas del último tiempo, de Wanda Nara. El escándalo del WandaGate sigue su curso y cada detalle que se conoce abre la opinión pública para que elijan su bando.

La conductora habló de Wanda Nara y opinó sobre la economía millonaria de la famosa y los escándalos que envuelven a su familia, en especial a sus cinco hijos.

Wanda Nara

La polémica opinión de Mirtha Legrand sobre la fortuna de Wanda Nara

“¿Vos sos muy amiga de Wanda Nara? ¿Cómo llega a esto Wanda Nara? Porque en mi vida es algo que no lo digiero todavía”, le consultó Mirtha a Ana Rosenfeld, abogada de la mediática.

Mirtha Legrand criticó a Wanda Nara

“Una jovencita que se me acercó a la puerta del hotel Costa Galana en Mar del Plata, vestida, no digo humildemente, sencilla. Y me dice: ‘Mirtha, invítame a tu programa’”, recordó La Chiqui sobre los inicios de la famosa.

“Y ahora es mucho más millonaria que todos nosotros que venimos trabajando toda nuestra vida. ¿Ella es actriz, locutora? Qué es?“, expresó incrédula Mirtha Legrand sobre el presente económico de Wanda Nara.

Ante esto, la abogada defendió a la famosa: “Le están dando lugares en la televisión tanto argentina como europea para actriz, modelo, conductora, influencer”.

“Porque gana fortunas”, intervino Mirtha. “Gana bien, la verdad que gana bien. Los contratos que yo he firmado con ella, créame señora Mirtha Legrand, no se firman en Argentina”, señaló la abogada.

Luego, la conductora comentó sin filtros: “Es mejor que el mío. A mí me intriga la vida de esta persona, que de la nada haya surgido tanto. Siempre sale fantástica. A mí lo que me asusta son los cinco hijos que tiene”.