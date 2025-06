El incómodo accidente de Belén Francese en la mesa de Mirtha Legrand que se volvió viral: “¿Te hiciste...?"

Belén Francese es una exvedette y actriz argentina con una larga trayectoria en los escenarios, si bien hace varios años que lleva un perfil bajo, de vez en cuando aparece en algún programa para hablar de su vida. La famosa se casó y es madre de Vitto, de igual manera sigue con las obras de teatro.

Belén Francese

La actriz estuvo en la mesa de Mirtha Legrand junto a Flavio Mendoza, Pampito Perelló, Mercedes Ninci y Alfredo Leuco, donde habló de todo y contó más detalles sobre su presente. A pesar de su humor característico, la famosa vivió un tenso momento frente a La Chiqui y los demás invitados.

Es conocido por todos que la famosa tiene un libro de poesía y que más allá del humor que pone en sus frases, lo hace con sinceridad. Es por eso que Belén le llevó un poema a Mirtha y fue atentamente escuchada por todos los presentes.

Belén Francese en el programa de Mirtha Legrand

El tenso momento de Belén Francese en la mesa de Mirtha Legrand

“Yo te traje algo hoy para vos Mirtha”, le dijo la famosa a la conductora antes de recitarle el poema que le llevó.

“Mirtha Legrand, la reina de la televisión. Que entregaste tantas alegrías, tantas emociones. Entraste a todas las casas con tu simpatía, con tu alegría. Intrometida (sic) también, intrépida. Porque diste toda tu vida. Mirtha Legrand: todos vendrán, pasarán. Pero tú, única Mirtha Legrand, nacional y popular, ¡internacional", recitó Belén ante la atenta mirada de los presentes.

“Muy bueno, muy bueno. Gracias. Impresionante”, comentó Mirtha Legrand. “Me gusta escribir y lo loco es que ahora me piden que relance…”, expresó Belén sobre su libro famoso de poesía. Sin embargo, Flavio Mendoza no dudó en dejar una broma y lanzó: “Neruda no sabés, está saltando de un lado al otro en la tumba”.

A pesar de los comentarios de humor sobre su carrera como escritora, la artista se mostró divertida. Luego casi al final del programa al levantarse de la silla mostró su vestido y una mancha llamó la atención.

En un momento del programa después que Mirtha Legrand terminó de contar una anécdota, Belén pidió un aplauso y para eso se levantó de su silla, y se vio una mancha grande en su vestido.

“¡Estás toda mojada! ¿Qué te hiciste? ¿Pis?”, le dijo Flavio Mendoza mientras que el resto miraba a la famosa. Por su parte, Belén se mostró incómoda, pero siguió aplaudiendo sin hacer caso.

Si bien no contó que pasó, se cree que la famosa se manchó con algo en la mesa.