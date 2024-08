Visita a represores presos: una libertaria votó a favor de investigar el episodio

La Cámara de Diputados de la Nación descartó este miércoles la discusión sobre la visita de legisladores libertarios a represores presos. Durante la sesión, Rocío Bonacci emitió un voto a favor tras haber ido hasta la cárcel de Ezeiza, un episodio que generó el reclamo de expulsión de representantes de La Libertad Avanza por parte de la oposición.

El pedido firmado por Germán Martínez tuvo un resultado negativo pasado el mediodía. De todos modos, el listado de las respuestas a la solicitud ganó repercusión porque parecía que una de las protagonistas del hecho impulsaba la remoción de sus compañeros de bloque.

De acuerdo al registro oficial, la iniciativa de Unión por la Patria cosechó 121 votos en contra y 102 afirmativos. Horas más tarde, la santafesina invitada a la cárcel hizo su descargo a través de redes sociales.

¿Qué hizo Rocío Bonacci, la diputada invitada a la visita a represores en Ezeiza?

Mientras la sesión del Congreso se desarrollaba en torno a otros temas, Rocío Bonacci aclaró que no pidió la expulsión de sus compañeros libertarios. Su apoyo al pedido de apartado de reglamento se enfocó en habilitar la investigación de la visita al Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza.

Desde que el episodio tomó estado público, la legisladora oriunda de Funes dijo una y otra vez que no tuvo contacto con los represores presos. “Estoy totalmente en contra de relacionarme con genocidas”, manifestó semanas atrás.

Según la explicación de la santafesina, el viaje del 11 de julio a la cárcel de Ezeiza fue organizado por Beltrán Benedit, otro representante de La Libertad Avanza. Cuando estaban llegando al penal, empezaron a leerle la lista de reclusos y advirtió que incluía a Alfredo Astiz, así como otras personas condenadas por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura.

La reunión quedó registrada a través de una foto grupal que no incluyó a la hija del fundador del Partido Unite. Foto: web

“Ahí me dio pánico”, recordó Bonacci en una entrevista de América TV. A continuación descartó el ingreso y pidió que no la incluyeran como una “voz activa”, ya que ”ir a visitar genocidas no es un fin humanitario”. De esta manera, fue la única de las seis personas anotadas que no salió en la foto con los represores.

¿Qué diputados fueron a visitar a represores en la cárcel de Ezeiza?