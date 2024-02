Casa Rosada se desliga del proyecto presentado por La Libertad Avanza para derogar la ley del aborto

La diputada nacional Rocío Belén Bonacci (La Libertad Avanza) aclaró este jueves que el proyecto para derogar la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que presentó esta semana en el Congreso, es una iniciativa propia y “no del Poder Ejecutivo” que encabeza Javier Milei.

“El proyecto es mi iniciativa no del Ejecutivo y ha sido puesto a la consideración del cuerpo que integro. Defiendo la vida. Ni más, ni menos”, publicó la diputada esta madrugada en su cuenta de la plataforma X.

El lunes, diputados de La Libertad Avanza presentaron un proyecto de ley para derogar la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), sancionada a fines del 2020, y recibieron críticas de dirigentes de diversos espacios opositores.

Los detalles del proyecto

El proyecto de ley fue presentado el 5 de febrero por la diputada Bonacci para pedir la derogación de la “Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)”, además de retrotraer los artículos del Código Penal que la ley aprobada en 2020 modificaba.

El documento presentado en Diputados el lunes fue acompañado por los diputados Benedit Beltrán, María Fernanda Araujo, Lilia Lemoine, Manuel Quintar y el presidente del bloque libertario, Oscar Zago.

En un posteo en la red social, Bonacci aclaró -en respuesta a un usuario- que “no son firmas de puño y letra” sino “acompañamientos de miembros de mi bloque, con los que previamentecharlamos acerca de este proyecto, algunos por WhatsApp y otros personalmente”.

Y agregó: “Podían estar o no. No sé por qué tienen el afán de llamarle operación a todo”, en respuesta a versiones que indicaban que esos diputados libertarios no acompañaban la iniciativa.

En un intercambio por X con Carlos Maslatón, quien la consulto sobre si el proyecto lo había presentado sin autorización de MIlei, la diputada contestó: “Los diputados pueden y deben presentar PROYECTOS. No sabía que tenía que pedir permiso para proceder”.

Diputados opositores rechazan proyecto para derogar la ley de IVE

Diputados opositores expresaron hoy su rechazo al proyecto de ley presentado por diputados de La Libertad Avanza (LLA) que busca derogar la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

La diputada nacional Margarita Stolbizer (partido GEN) consideró hoy una “provocación” el proyecto y añadió que desde el oficialismo “buscan pudrir cada vez más” la situación política y social.

“Es una provocación que en medio de lo que se está discutiendo el oficialismo busque derogar la Ley IVE. Buscan pudrir cada vez más”, interpretó la legisladora esta mañana en declaraciones a Radio Con Vos.

En el mismo sentido, añadió que “esta escalada de los discursos violentos es acompañada por una provocación como esta porque entendamos que la ley IVE fue una conquista y un derecho”.

“Los derechos humanos no pueden ser regresivos, todos estos proyectos que tienen y ni que hablar este nuevo (derogación del IVE) implican una regresión en materia de protección de derechos fundamentales y no estamos dispuestos a tolerarlos”, advirtió.

Desde el Frente de Todos, la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires Carolina Gaillard se pronunció en el mismo sentido y expresó: “No daremos un solo paso atrás en materia de derechos de las mujeres”.

Desde su cuenta su cuenta personal de la plataforma X, Gaillard indicó que las mujeres están “más firmes que nunca para defender una ley que se construyó a fuerza de militancia, participación activa del feminismo organismos de derechos humanos y el cuerpo de miles de mujeres que murieron por la clandestinidad”.

En tanto, destacó que la ley que contempla la interrupción voluntaria del embarazo “vino a dar una respuesta a un problema de salud pública”; y concluyó con la consigna: “Ni un paso atrás con aborto legal”.

Del mismo modo, la parlamentaria del Parlasur Victoria Donda publicó en X: “Así sacamos la ley/ así la defendemos”, junto a una foto donde se observa la multitud con pañuelo verde tomada desde un dron al momento de la sanción de la norma que intenta ahora ser derogada.

Por su parte, la diputada nacional Myriam Bregman (PTS/Frente de Izquierda) manifestó que con la iniciativa contra el aborto legal “se ve a diputados de La Libertad Avanza desesperados por volver a usar a la reacción patriarcal como elemento aglutinador, ahora, siendo gobierno y en medio de tarifazos, ajustes y una inflación desatada”.

La ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) fue sancionada a fines del 2020 y en el proyecto de Bonacci se solicita la derogación de la norma además de retrotraer los artículos del Código Penal que la ley modificaba.

Lilia Lemoine negó haber firmado el proyecto contra la ley de aborto

La cosplayer y militante antiaborto Lilia Lemoine cruzó a Rocío Bonacci, su compañera de bloque que presentó la propuesta.

“Pusieron mi nombre porque dije que iba a acompañar pero que no era momento ahora y me metió igual. Es muy dañino”, advirtió la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires en diálogo con Corta.