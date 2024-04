Habla la doctora Cecilia Ousset: “Es más barato y más humano continuar con la ley de Interrupción voluntaria del embarazo que derogarla”

La doctora Cecilia Ousset, es, además de médica Ginecóloga y Obstetra, Magister en Género, Sociedades y Política. La profesional cobró notoriedad tras ser procesada (y sobreseída en diciembre de 2021) por practicar una cesárea en el marco de la ILE (Interrupción Legal del Embarazo) a una niña de 11 años, quien había sido abusada por su propio abuelo. En el living del Tucumán con Todo, la profesional conversa con el periodista Germán Valdez sobre la importancia de la ley que ampara la legalidad de la interrupción voluntaria del embarazo, su incidencia en la salud de la población y las estadísticas que la respaldan:

” Acá en Argentina sacar la ley de interrupción voluntaria en el embarazo es un tiro en los pies para el gobierno, al margen del valor simbólico”

-Usted se hizo famosa nacionalmente porque practicó el aborto a una niña...

-” Claro, una interrupción legal del embarazo”.

--Esa es la parte técnica de la expresión. En la práctica sería el aborto.

--” Lo que pasa es que por ahí se confunde la interrupción voluntaria del embarazo de la legal. La voluntaria es la ley nueva, que fue puesta en vigencia en enero del 2021 y que ha sido promulgada en el en diciembre del 2020. La interrupción voluntaria del embarazo tiene un tiempo legal que es hasta las 14 semanas. Viene una paciente, solicita la interrupción del embarazo y no me tiene que dar razón por las cuales la solicita. Se firma un consentimiento informado, donde no está siendo obligada a hacerlo. Que es su deseo, por X o por K, no me interesa por qué. El aborto ese puede ser medicamentoso o puede ser aspirativo que se llama AMEU (aspiración manual endouterina). Son dos formas que tiene para hacerse el aborto y ese es hasta las 14 semanas. Por lo que yo fui conocida, fue por la interrupción legal del embarazo, de un embarazo de 24 semanas de una nena violada de 11 años (“Caso Lucía”). Pero la interrupción legal del embarazo existe en nuestro Código Penal artículo 6 desde el año 1921. Que sigan obligando a gestar a niñas poniendo en peligro su vida, son situaciones que ocurren con mucha frecuencia en el norte argentino, porque realmente es un estado retrogrado, patriarcal, que cree que las mujeres somos incubadoras, que tenemos que gestar, no importa la edad. Si ha sido violada tampoco importa...”

-Es fuerte lo que está diciendo usted...

-”Es fuerte y es cierto. Es muy fuerte, es terrible y es así, hasta el día de hoy. La persona llega al CAPS (Centros de Atención Primaria de la Salud), que queda cercano al domicilio, generalmente área rural. Y las personas no están capacitadas o están en contra de la interrupción del embarazo y estiran la edad gestacional. Convencencen a la nena y a la familia de que es lo mejor, que la nena corre peligro de vida, que era lo que pasaba con Lucía. En el “Caso Lucía”, le decían a la madre que si interrumpían el embarazo iba a ser peligroso para la nena. Pero para una nena de 11 años, y le digo más, para menores de 15, aunque sea un embarazo con una relación sexual consentida, con otro adolescente, no violación, (como había sido el “Caso Lucía”, de su abuelastro, que esto del incesto es muy común en el área rural del Norte argentino). Aunque sea así, es indicativo de interrupción legal del embarazo, aunque sean relaciones consentidas, porque pone en peligro la vida de la adolescente. Una mujer mayor de 15 años tiene ocho veces menos posibilidades de morir que una mujer menor de 15″.

-Se habla que puede instalarse de nuevo el debate de que debe eliminarse la ley sobre el aborto.

-” Podemos hablar de la eliminación de la interrupción voluntaria del embarazo, hablar de la ley, desde incluso, la parte económica. A ver, hay una parte simbólica, este gobierno, claramente, está en contra de los derechos de las mujeres. Eso por una parte. Y, por otro lado, podemos hablar de la parte económica. ¿En qué sentido?. Para el sistema de salud ya sabemos que es más humano y más barato, poner en un abismo una valla alrededor, que un hospital en el fondo. Entonces no podemos retroceder al año 2001, 2002, que yo estaba en ejercicio de mi profesión y he visto la mayor cantidad de mujeres muertas y con abortos en malas condiciones sanitarias, porque no tenían para darle de comer a los nenes. Yo que trabajo en el sistema privado de salud, tengo ahora mujeres que llegan y me dicen: “Mira Cecilia yo tengo dos hijos, mando los dos chicos a colegio privado, me quedé embarazada de mi marido, no lo puedo tener, no podemos tener”. Entran los dos llorando al consultorio. Entonces esa mujer que no puede atender esos otros dos nenes, ¿vos crees que lo va a tener? ¿Vos crees que no va a hacer algo para continuar con su vida? Y obviamente que es la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces a nosotros qué nos conviene: si tenemos un presidente que quiere superávit fiscal, bueno no dejes la ley afuera. Porque si no llevas comida a la mesa, no dejes que las mujeres mueran, porque nos sale carísimo en el hospital público hacer después histerectomía, colostomía, mujeres sépticas, 15, 20 días en terapia intensiva”.

“Es mucho más barato que continúen los medicamentos que son la Mifepristona y Misoprostol en los hospitales públicos”.

-El mundo cómo está hoy. En Estados Unidos hubo una modificación de la Corte Suprema de Estados Unidos que dijo que se prohibía.

--” En Estados Unidos es más fácil, porque, en realidad, no lo prohíben en tal estado. Hacen como un tour de aborto a otro estado. Entonces no tiene tanta significancia, más que el significado simbólico de querer seguir ejerciendo el derecho sobre los cuerpos de las mujeres. ¿Y sabes de qué cuerpos el estado se adueña? Del cuerpo de las mujeres pobres. Porque desde que yo tengo uso de razón, nunca he visto una mujer con plata que muera por un aborto en malas condiciones sanitarias. La mujer con dinero le paga al médico particular. Entonces el estado se adueña de los cuerpos pobres. En Estados Unidos hacen un tour a otro estado donde no se prohíba el aborto. Se lo realizan y vuelven a su casa. Como yo me vaya a Salta. En Francia hace dos semanas se puso en la Constitución Nacional la interrupción voluntaria del embarazo. O sea, tomó más fuerza todavía. Acá la mujer queda embarazada, ya sea del de la pareja estable, del novio, de una pareja ocasional, y esa otra persona no pone el cuerpo. El varón no pone el cuerpo. Yo estuve en la Legislatura de Tucumán, hombres opinaban. Es muy terrible que un hombre opine sobre el embarazo. Es muy terrible, porque un hombre no sufre las modificaciones del cuerpo, no pone en peligro su vida, no pone en peligro su trabajo. El hombre continúa. A las mujeres las echan por quedarse embarazadas. Eso es un tema ahora: “Doctora yo sigo con el embarazo me quedo sin trabajo, no tengo cómo alimentarla a mi vieja”. Porque las mujeres también ejercemos las tareas de cuidado, no solamente con los hijos sino también con los padres. Entonces acá en Argentina sacar la ley de interrupción voluntaria en el embarazo es un tiro en los pies para el gobierno, al margen del valor simbólico”.

--¿Tuvo mucha presión usted? ¿La persiguieron mucho?

--” Yo estuve acusada. Me río porque es tan ridículo, pero estuve acusada por homicidio agravado por un grupo de fundamentalistas católicos y la doctora, la fiscal (Adriana) Gianoni que dio curso a esta aberración. Y estuve 2 años acusada de homicidio agravado. Toda mi familia ha sido perseguida, incluso mis hijos, por el “Caso Lucía”. O sea, quiero que te pongas en la mente una nena de 10 años con una panza, enorme, que tenían presa en un hospital, durante un mes. Porque digo presa, porque tenía un policía en la puerta y no se le permitía hablar con otras personas. Estuve en un juzgado, nunca había visto eso, el banquito de los acusados. Todos de pie, sentarse. Yo no sabía si era una misa, qué era. Yo no entendía nada, pero te lo digo en serio ha sido como un flash de mi vida, pero siempre muy segura de que estaba bien lo que había hecho”.

-A favor del aborto, entonces.

-”No del aborto en sí. Yo tengo cuatro hijos, programados, he tenido esa suerte. A favor de los Derechos, a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. Porque estar a favor del aborto, es como decir, que, hasta coaccionar una persona a abortar. A favor de la interrupción voluntaria del embarazo y que se puede ejercer el derecho y que las mujeres dejen de tener todas las trabas que tienen.”