Vicky Xipolitakis expuso a Tomás Holder y mostró que le escribía estando de novio

Hace un tiempo, el influencer Santi Maratea contó que Tomás Holder le había escrito en las redes con un comentario que causó muchísimo revuelo, ya que el tiktoker, conocido por sus comentarios homofóbicos dentro de la Casa de Gran Hermano, le puso “sos hermoso” en mensaje privado. Ahora, Vicky Xipolitakis expuso al influencer al mostrar un mensaje que también le mandó, mientras estaba de novio.

De visita en el programa Cortá por Lozano, Tomás Holder dialogó con Verónica Lozano acerca de sus impresiones al salir de la Casa. En algún momento, surgió la cuestión del contacto con los famosos y Vicky Xipolitakis, que estaba en el estudio, aprovechó para averiguar si había sido una de las contactadas.

“¡Ay, sí! ¡Me escribió!”, se escuchó decir a “La Griega”, mientras Tomás Holder se ruborizaba con una risa nerviosa. Aún sin poder creerlo, Vicky le preguntó al tiktoker si en ese momento, julio de 2022, ya estaba de novio.

Holder confirmó que sí, que estaba de novio, y desafió: “Que salga todo”, ante la mirada atónita de Vero Lozano. La Griega le entregó su celular a Juariu y esta se lo devolvió y la animó a revelar el contenido del texto.

“Me escribió y después parece que se arrepintió porque lo borró”, contó Vicky. Después, Holder explicó que había tenido un problema con su cuenta de Instagram y un amigo había hecho “macanas”; y alegó que quizás había etiquetado a La Griega por una cuestión comercial, pero no se acordaba. “Está bien, no es nada malo” dijo Lozano, con mucha suspicacia.

¿Tomás Holder vendía videos eróticos?

En su paso por LAM, el programa que conduce Ángel de Brito, Tomás Holder hizo una confesión muy particular. Consultado por la panelista Yanina Latorre, confirmó que de joven vendió videos sexuales.

“¿Vendiste algún videíto porno?”, le peguntó Latorre, a lo que sin dudar respondió “Sí”, y reafirmó “See, obvio”, asegurando que en ese momento, con 18 años, cobraba unos cinco mil pesos. Y consultado sobre si sus clientes eran hombres o mujeres sentenció: “lo que venga”.

“¿Facturaste mucho?”, le preguntó el conductor, y entre risas el joven rosarino aseguró que lo hacía porque era chico, y sólo para divertirse.