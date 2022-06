Vicky Xipolitakis es una de las modelos argentinas más conocidas del país. Actualmente se encuentra soltera pero en búsqueda del romance. Viene de ganar MasterChef Celebrity, lo cual la ha posicionado alto en la televisión.

Debajo de los globos estaba la silla que Vicky Xipolitakis le llevó a Marley (Instagram).

En su cuenta de Instagram tiene alrededor de 1,6 millones de seguidores con quienes viene de compartir un anunció muy importante: “Última semana. Nos vemos este jueves, viernes, sábado y el domingo nos despedimos. Hasta pronto calle Corrientes”.

Vicky Xipolitakis anunció el fin de su obra. Foto: Vicky Xipolitakis

Esta semana es la última de su obra Cobra K, que se viene llevando a cabo en el teatro Premier junto con Nito Artaza. La vedette lo difundió con una imagen donde se la ve sin ropa, posando sobre una caracola gigante con el cabello suelto y largo hasta la cintura y rodeada de hombres vestidos como Griegos representando el nacimiento de Venus.

Vicky Xipolitakis anunció el fin de su obra. Foto: Vicky Xipolitakis

Cuáles son las peleas en el elenco de Cobra K, donde está Vicky Xipolitakis

Se suponía que la obra iba a arrancar el 12 de mayo. Pero las cosas se retrasaron luego de una fuerte pelea dentro del elenco. Ingrid Grudke decidió presentar su renuncia, por su disconformidad con los camarines, con el hilo conductor de la obra y con que el cierre de la misma lo realizará únicamente la Griega.

Vicky Xipolitakis en el teatro Foto: Instagram/@victoriaxipolitakisok

Se terminó estrenando el 19 de mayo, pero los conflictos no cesaron. El fin de semana pasada Vicky debía asistir al recital de Karol G en el Movistar Arena por un acuerdo comercial, por lo cual debía retirarse antes de la obra. Aunque avisó con tiempo, parece que a Artaza no le llego la información y volvió a haber peleas. Nito se fue al kiosko durante un largo rato y amenazó con no salir a escena. Finalmente, realizó el último acto en soledad, disfrazado de papa sin su compañera.