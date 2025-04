El desagradable comentario de Mirtha Legrand a Vicky Xipolitakis por cómo se vistió para conocer al Papa Francisco: “No tenés”

Jorge Bergoglio, conocido mundialmente como el Papa Francisco, falleció este lunes a los 88 años, dejando un profundo vacío en millones de fieles alrededor del mundo. Su partida marcó el final de una era en la Iglesia católica, institución que lideró durante más de una década con un estilo cercano, humilde y reformista que transformó significativamente la imagen del papado en el siglo XXI.

El papa Francisco aparece en el pabellón central de la basílica de San Pedro para conferir la bendición Urbi et Orbi (latín para la ciudad y el mundo) al final de la misa de Pascua en la Plaza de San Pedro, el domingo 20 de abril de 2025, en el Vaticano. (AP Foto/Gregorio Borgia)

Tras el fallecimiento de Bergoglio, se recordó un cómico cruce entre Mirtha Legrand y Vicky Xipolitakis, donde la modelo expuso que tuvo la posibilidad de conocer al Papa.

Al contar que lo vio a través de una audiencia privada, Vicky sorprendió a todos al detallar cómo fue vestida para la ocasión. Mirtha, visiblemente desconcertada, no pudo ocultar su reacción y le hizo saber, con la franqueza que la caracteriza, que su look no era el más apropiado para un encuentro de ese calibre. El momento generó risas, comentarios y quedó inmortalizado como uno de los más desopilantes de su programa.

Así fue vestida Vicky Xipolitakis para conocer al Papa Francisco

“Yo fui a ver al Papa”, comentó Vicky con felicidad, a lo que Mirtha, con su carácter, respondió: “No, no se va a ver al Papa vestida así”.

La entrevista alcanzó uno de sus momentos más cómicos cuando Mirtha, con su característico tono inquisitivo, le lanzó a Vicky una pregunta que dejó a todos atónitos: “¿Cómo te vas a ver al Papa con una camiseta sin corpiño? ¿No tenés corpiño vos?”. Fiel a su estilo espontáneo y relajado, Xipolitakis respondió sin filtro: “En realidad, yo no uso corpiño”. La ocurrencia provocó carcajadas en el estudio, aunque Mirtha no se dio por vencida y continuó preguntando sobre los detalles de su visita al Papa.

“¿Te acercaste a Su Santidad?”, insistió con curiosidad la conductora. “No, cuando lo vi pasó de costado”, respondió con sinceridad Xipolitakis. Durante la charla, también expresó su entusiasmo por el encuentro, revelando una comparación inesperada que sorprendió a todos: “Siempre lo quise ver, no lo quiero comparar porque parece gracioso, pero el Papa y Mickey son mi debilidad”.

El divertido ida y vuelta, marcado por la espontaneidad de Vicky Xipolitakis y la clásica formalidad de Mirtha Legrand, se transformó en uno de los episodios más memorables de la televisión argentina. La química entre ambas, sumada a las ocurrencias de la invitada, dejó una escena que aún hoy sigue siendo recordada por el público.