El escandaloso motivo por el cual Stefy Xipolitakis podría quedar detenida en México: “Tráfico de...”

Mientras disfruta de unas vacaciones en Tulum, Stefy Xipolitakis se vio envuelta en una controversia por un gesto que podría traerle problemas con la Justicia mexicana. En su intento de llevarle un souvenir a su hermana Vicky, eligió elementos que están protegidos por las leyes ambientales del país.

Stefy Xipolitakis

A través de su cuenta de TikTok, la mediática documentó su búsqueda de un recuerdo del Caribe, sin saber que los objetos que recogió podrían violar las normativas de protección de la flora y fauna local.

El conflicto que podría tener Stefy Xipolitakis con la Justicia mexicana

“Misión de hoy: mi hermana me pidió que le lleve un coco. Escucharon que el coco iba para Buenos Aires y me dijeron que no se puede pasar eso por el aeropuerto”, reveló desde la playa. Tras descartar esa opción, continuó explorando: “Segunda opción, piedritas... pero en el mar Caribe no hay piedritas. ¿Me lo estará haciendo a propósito? ¿Qué le llevo?”.

En ese instante, encontró restos de un coral y los tomó: “Te encontré la piedrita. ¿Vos ves esta? Hay otra. Mirá esto que encontré. Voy a entender por qué mi equipaje va a estar más pesado. Espero no pagar sobrepeso”, expresó entre risas y añadió: “Parece el ala de una mariposa, el mejor recuerdo que puedo tener de Tulum”.

Sin embargo, sus seguidores no tardaron en advertirle que estaba cometiendo una infracción grave. “Nada que esté en la playa se puede llevar, menos el coral. Es tráfico de flora silvestre”, le explicaron en los comentarios.

En México, recolectar, capturar o dañar la fauna marina está prohibido por la ley, por lo que si la mediática intentara salir del país con estos elementos, podría enfrentarse a sanciones.

El tremendo accidente que sufrió Stefy Xipolitakis en Mar del Plata

Stefy Xipolitakis vivió un momento preocupante en las últimas horas después de un incidente con su vehículo. Afortunadamente, no pasó a mayores, pero el susto y la preocupación fueron significativos, ya que estuvo en peligro, por lo que expuso dicho momento en sus redes.

Mostrando una goma que explotó mientras circulaba por la calle, agradeció que el incidente no ocurrió mientras iba por la ruta, ya que de haber sido así, podría haber sido una tragedia total.

“Me salvé de pedo”, comenzó explicando la hermana de Vicky Xipolitakis. “Me estoy yendo para Buenos Aires, estaba pasando por Mar del Plata y la realidad es que veníamos muy despacio”, continuó. Y luego destacó lo cerca que estuvo del peligro: “Si me llegaba a pasar en la ruta, no sé si la contaba”.