Se filtraron fotos del encuentro entre Vicky Xipolitakis y su exmarido tras la escandalosa pelea

Vicky Xipolitakis y su exmarido Javier Naselli llevan una disputa por la cuota alimentaria del hijo de ambos. A esto se suma que la exvedette denunció al financista por violencia de género. Hace unos días salió a la luz un violento video en donde él la agrede delante del pequeño, lo cual sirvió de prueba para que la Justicia falle a favor de la famosa.

En violento video que mostraron en Mujeres Argentinas se ve cuando Naselli discute con Vicky Xipolitakis en la entrada de su edificio. Tras la filtración del video, Javier Naselli habló a un medio y se defendió: "Me sorprende todo esto, está todo armado (...) Yo me quería ir, no me dejaba salir por la puerta de enfrente, ni por el ascensor, como lo ves ahí, y básicamente se creó una situación muy mala. Yo estaba hablando tranquilo con mi hijito y nos dimos cuenta que ella nos estaba grabando todo".

Por su parte, Vicky Xipolitakis relató en Cortá por Lozano lo que vivió: “Yo empecé a grabar, dejé el teléfono en la mesita redonda, ve el teléfono y me empieza a agredir. Mi teléfono lo explota enseguida y después me acorrala contra el ascensor. Después me saca el teléfono por segunda vez y empieza a agredirme. Yo no lo recuerdo, el nene me lo dice. Está todo grabado. Tengo el audio hasta que revienta el teléfono”.

Así fue el encuentro de Vicky Xipolitakis y su exmarido tras la filtración de los videos

Este domingo al aire de Infama mostraron el reencuentro que tuvo la expareja en una actividad del hijo de ambos. “Según contó Vicky, Naselli se apareció en el Hípico con una actitud muy buena hacia la criatura. Le llevó juguetes y avioncitos”, reveló Laura Ubfal.

“El nene no quería saber de nada, y después con la profesora de equitación, lentamente lograron que se contacte con el padre, que empiece a jugar con el padre, que se dé esta revinculación de a poquito”, agregó la periodista.

“Él, después de las 5 de la tarde, le dice ‘los llevo a casa, yo lo llevo’. Vicky dudaba y el nene se quedó callado, y al final dice ‘que nos lleve’. Como Salvador quiso que los lleve, y había muy buena onda, Vicky decide acompañar al niño con el padre”, relató la periodista.

De esta manera, se filtraron las imágenes de la revinculación del hijo de Vicky Xipolitakis con su papá tras la violenta pelea.