El duro relato de Vicky Xipolitakis sobre la violenta pelea con su exmarido: “Me acorraló...”

Hace seis años que Vicky Xipolitakis denunció a su exmarido Javier Naselli por violencia de género y la cuota alimentaria del hijo de ambos, Salvador. Hace unos días salió a la luz un violento video en donde la exvedette es agredida por el financista en su departamento.

La causa judicial que lleva la famosa contra su ex falló a favor de ella tras dos intentos fallidos. “Tres años atrás la justicia había fallado a favor de Naselli. Él vive en Nueva York. La medida fue apelada. Ahora tenemos una condena firme. Naselli condenado y renunciando a su rol de padre”, reveló Virginia Gallardo en el programa Mujeres Argentinas donde salió a la luz el video.

En ese momento explicaron el contexto de las violentas imágenes que pertenecen a un hecho que pasó hace casi un año. “Lo que estamos viendo es un episodio del año pasado que demuestra la violencia que ella denuncia. Este episodio terminó condenando por violencia a Naselli y que el caso sea firme”, explicaron.

Se filtró el impactante video de Vicky Xipolitakis siendo agredida por su exmarido y el shock es total: “Está el niño...”

Tras la difusión de las imágenes, el financista salió a defenderse y apuntó contra su ex. "Me sorprende todo esto, está todo armado (...) Yo me quería ir, no me dejaba salir por la puerta de enfrente, ni por el ascensor, como lo ves ahí, y básicamente se creó una situación muy mala. Yo estaba hablando tranquilo con mi hijito y nos dimos cuenta que ella nos estaba grabando todo", expresó a un medio el exmarido de la famosa.

La palabra de Vicky Xipolatikis tras la difusión del violento episodio con su exmarido

Ahora fue ella quien rompió el silencio en Corta por Lozano, donde trabaja, y explicó la dolorosa situación que vivió. “Mi hijo no quería saber nada. El padre se pone a la altura del nene peleándolo y decía ‘para qué te regale esto, le voy a decir a todas tus señoritas que no querés venir con tu papá’“, contó Vicky Xipolitakis.

“Yo empecé a grabar, dejé el teléfono en la mesita redonda, ve el teléfono y me empieza a agredir”, agregó con angustia la exvedette.

“Mi teléfono lo explota enseguida y después me acorrala contra el ascensor. Después me saca el teléfono por segunda vez y empieza a agredirme. Yo no lo recuerdo, el nene me lo dice. Está todo grabado. Tengo el audio hasta que revienta el teléfono”, relató Vicky Xipolitakis sobre el violento episodio en frente de su hijo.