Yanina Latorre sorprendió a través de su cuenta de Instagram relatando que padece de una afección llamada Neuroma de Morton.

“Estoy en el kinesiólogo. Hoy me empiezo a tratar el Neuroma de Morton. Voy a hacer un tratamiento de radiofrecuencia y de inyecciones Met. Que, con eso, se supone que me va a empezar a ceder el dolor...” relataba a través de sus historias de Instagram la panelista.

La imagen de Yanina Latorre desde el kinesiólogo. Foto: Captura de pantalla

“Ya terminé con el calorcito, que es la parte más fácil, y ahora viene la inyección” continuaba contando Yanina.

“¡El pánico que estoy teniendo! Ahora, ya tengo la aguja adentro y tengo que estar así durante veinte minutos. No la estoy pasando bien” expresaba la panelista, quien cerró su relato diciendo “Tengo un dolor... Pero me lo banqué chicos. Fue una aguja clavada en el pie durante veinte minutos, qué grosa me siento”.

Qué es el Neuroma de Morton y por qué Yanina Latorre lo tiene

En un primer momento se especulaba que el Neuroma de Morton en Yanina Latorre era producto de su caminar en tacones, pero luego la misma aseguró que el problema se originó debido a que ella es maratonista y esta es una afección muy común en esta clase de deportistas.

Neuroma de Morton Foto: Web

En definitiva, el Neuroma de Morton es una afectación dolorosa que se produce en el pie como consecuencia de la irritación de uno de los nervios entre los dedos y el engrosamiento del tejido circundante.

Sus síntomas son: