En el mes de marzo se anunció que el Polaco va a debutar con un programa de televisión llamado De gira con El Polaco en América. Un show que tendrá entrevistas, música y cubrirá las giras musicales de diversos artistas.

Es por eso que el cantante fue invitado al programa Los Ángeles de la Mañana (LAM), del cual Yanina Latorre es panelista. Tras retirarse el Polaco del estudio, en el piso siguió la conversación. Allí fue cuando Yanina reveló algo que dejó a todos boquiabiertos.

Fue la panelista la que continuó con el tema: “Es divino, muy buena onda”. Ángel De Brito, fue muy rápido y le insinuó: “Vos tendrías que subirte a la camioneta con él”. Entonces fue cuando Yanina confesó que el cantante la seduce: “Si me subo a una camioneta con el Polaco terminamos en un hotel”.

El Polaco quedó eliminado de Masterchef, la revancha

Su compañero volvió a bromear: “Muere por él. Yanina tiene un gusto muy amplio; va desde Lanata hasta El Polaco”

Cómo fue la propuesta que le hizo el Polaco a Yanina Latorre para hacer un trio

“Me encanta, una vez me ofreció hacer un trío y le dije que no”, reveló la panelista. “Yo me venía haciendo la canchera en LAM que me gustaba El Polaco, que le daba. Soy muy bolu... Voy a una fiesta del Bailando, con todos los participantes. Yo impecable con mi bailarín y él se me empezó a acercar cada vez más”.

Para finalizar confesó: “Me vino a encarar con Silvina Luna. Yo estaba con Jey Mammón, le dije ‘vámonos de acá’ y nos fuimos bailando entre la gente, rajamos corriendo”