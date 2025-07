Tras los rumores de infidelidad, Yanina Latorre reveló cómo funciona su matrimonio con Diego: “Es un acuerdo”

Yanina Latorre habló sin filtros sobre cómo es su matrimonio con Diego Latorre, después de que Fernanda Iglesias sugiriera que habría ocurrido una nueva infidelidad.

La panelista respondió a los rumores con una serie de contundentes declaraciones que revelaron detalles íntimos y poco conocidos de su relación de más de tres décadas.

La panelista habló en redes.

Yanina reveló que no le consultó a su esposo si el rumor era verdadero porque, tal como ella misma expresó, no le interesa. A su vez, defendió con firmeza el vínculo que los une, remarcando que “cada uno se entiende con el marido después de 30 años de casado. La vida es una familia hermosa. Es un acuerdo, un compañerismo”.

Remarcó que su relación con Diego trasciende las normas convencionales del matrimonio. “Cada uno vive como puede. Para mí es mucho más importante el compañerismo, el viaje, la charla. Me encanta”, expresó, dejando en evidencia que la complicidad y el entendimiento mutuo son esenciales en su vínculo.

Cómo es el vínculo entre Yanina y Diego Latorre

Con 31 años de casados y a sus 56 años, Yanina adoptó una mirada realista sobre el amor y las relaciones. “La vida no es una utopía. Si vos hablás con cualquiera... Todas las minas de mi edad me están diciendo qué genia, cómo hiciste. Cada uno se entiende como quiere con el marido”, aseguró.

También puso en valor su independencia económica como un pilar clave tanto en su bienestar personal como en la relación con Diego. “Yo gano mucha guita, Ángel. Me va muy bien. Yo no necesito a nadie que me mantenga”, afirmó con contundencia, dejando en claro que su permanencia en el vínculo no depende de una necesidad material.

La panelista definió su matrimonio como un verdadero “equipo”, en el que cada uno tiene su espacio y no existen los celos ni los controles. “Viajamos, compartimos, criamos muy bien a nuestros hijos. Nos une la familia. El proyecto de vida”, enumeró, alejándose de cualquier estereotipo de relación tóxica.