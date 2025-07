La supuesta amante de Diego Latorre rompió el silencio y reveló detalles del encuentro: “Nos juntamos en...”

El fin de semana Fernanda Iglesias destapó una olla que no solo generó un conflicto mediático, sino discusión familiar. La periodista reveló los mensajes que recibió de una persona anónima, en donde le relató el encuentro amoroso que tuvo con una exfutbolista casado con una panelista rubia. Las especulaciones no tardaron en llegar y pusieron nombre a los protagonistas, Diego Latorre y su esposa Yanina.

Desde entonces, se desató un escándalo mediático porque Fernanda no quiso dar más detalles del encuentro. Lo único que se sabe es que la primera vez que se conocieron fue en Bariloche en 1986, y ahora se volvieron a ver. Tras estos datos, la panelista no habló más del tema y aseguró que una de las partes la llamó para que no revele más información.

Por su parte, Yanina Latorre no se quedó callada y fulminó a la panelista de Puro Show por meterse con su familia, en lugar de revelar secretos de ella. Desde LAM apoyaron a la panelista y conductora, y para eso se contactaron con la supuesta amante de Diego Latorre para que cuente su lado de la historia.

Diego Latorre le habría sido infiel a Yanina

La supuesta amante de Diego Latorre contó su verdad sobre la infidelidad a Yanina

“No es ninguna infidelidad la que ocurrió. Nada que ver. Hubo un reencuentro de compañeros, que es lo que le mandé a Fernanda y es cierto“, expresó la mujer en el audio que envió a LAM.

“Pero fue a modo de anécdota, de contactarme después de tantos años con un chico que le fue bien y triunfó... Justo coincidió que yo iba a Capital y nos juntamos en un hotel, pero no en una habitación. Fue en un espacio privado, un café, algo reservado. Charlamos un rato“, agregó la supuesta amante de Diego Latorre.

“Ella (Fernanda Iglesias) interpretó, hizo una suposición de algo que yo le erré en decirle, en contarle ese episodio del reencuentro, pero nunca le di detalles de que en ese encuentro había habido sexo”, se escucha decir en un audio a la mujer que se vio con Diego Latorre.

“Nada que ver. No hay ninguna prueba y nunca le mostré nada que no hay, no existe. No pasó más que eso. No soy ninguna amante de él, ni lo fui, ni lo seré”, expresó contundente la señora señalada como la amante del exfutbolista.

Luego, la mujer habló de su conversación con Fernanda Iglesias sobre Diego Latorre: “Yo no la terminé de autorizar. Hasta ahí llegó la cosa conmigo. Ella se trató de conectar conmigo, me escribió, me dijo si me podía llamar y yo estaba con mi familia y ahí quedó. Ella no me molestó más y yo tampoco le escribí”.

De esta forma, la mujer señaló que el encuentro con el exfutbolista no fue sexual.

Asimismo, Yanina Latorre reaccionó al audio y cruzó a Fernanda: “No me importa si mintió o no, pero si lo hizo para hacerme daño, es una pobre mina”.