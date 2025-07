Salió a la luz que Diego Latorre le habría sido infiel a Yanina y el shock es total: “En Bariloche...”

Fernanda Iglesias estaba por lanzar una bomba en el mundo del espectáculo… pero la detuvo en seco. ¿Qué ocurrió? Todo comenzó con un enigmático cargado de detalles que prometía ir revelando más información, pero una llamada de último momento frenó la difusión del escándalo.

La periodista hizo referencia a una infidelidad que involucra a un exfutbolista casado y a una figura muy conocida, lo que encendió rápidamente las redes. Además, compartió un mensaje que llegó directamente a su celular: “Fer cuando tengas un ratito me gustaría contarte una historia de un reencuentro con un compañero de quinto año (él fue un jugador muy famoso de fútbol, esposo de una famosa panelista rubia muy vigente). Nos vimos hace poco... hermoso reencuentro”, comenzaba el escrito.

Los Latorre se casaron el 11 de agosto de 1994, cuando el exfutbolista era el 10 de Boca. (Archivo La Voz).

Y continuaba: “Nos conocimos en Bariloche año 1986, un montón jajaja”. Con esa frase, el misterio empezó a tomar forma y rápidamente se encendieron las especulaciones. Las pistas del mensaje orientaron la atención hacia alguna pareja del medio que coincidiera con esos detalles. Aunque en ningún momento se mencionaron nombres de manera explícita, todas las miradas apuntaron a una sola posibilidad: ¿Diego Latorre y Yanina Latorre?

“Y con respecto al mensaje... tengo chats y todo el cuento de cómo y dónde fue el encuentro. Pero no lo voy a contar. Lo dejo a tu criterio, amoooor”, escribió Fernanda Iglesias desde su cuenta de Instagram, utilizando con picardía la icónica frase de la panelista de LAM y dejando aún más picante el misterio que rodea a la historia.

Fernanda Iglesias reveló cómo Diego Latorre engañó a Yanina

En las últimas horas, Fernanda Iglesias recibió un llamado que lo cambió todo. “Lo que pasó fue que una de las partes involucradas se contactó conmigo, me dijo que no pusiera más nada ‘por favor’... No me desmintió. Me pidió onda Lourdes Sánchez… Y yo dije ‘bueno, está bien, no pasa nada, ya me desquité’”, relató en un video que compartió.

Lejos de esquivar la situación, la periodista anticipó las críticas y respondió con firmeza: “Ahora todos me van a decir que soy medio cagona, que arrugué. Cagona no soy porque lo puse. Ya todo el mundo sabe de quién hablo. Pero soy persona también, y si alguien me dice ‘por favor’, ya está”. Sin revelar más, pero dejando en claro que las pistas eran más que evidentes, el misterio quedó flotando en el aire.