Tomás Holder reapareció en los medios y fulminó a Alfa por sus dichos para con Coti

Tomás Holder anunció días atrás que se alejaba un tiempo de los medios para “desconectarse”, pero duró poco, ya que el martes por la tarde dio una entrevista desde su casa en Rosario a LAM. El primer eliminado de Gran Hermano habló del último eliminado, Juan, y también apuntó en contra de Alfa por sus comentarios desagradables con Constanza Romero, más conocida como Coti.

Qué dijo Tomás Holder sobre el papel de Alfa en Gran Hermano

En un nuevo análisis del reality propuesto en LAM, Holder reapareció luego de unos días alejado de los medios de comunicación y dio su opinión sobre la salida de Juan y la posición de Alfa.

Antes de atacar a Alfa debido al comentario que le hizo a Coti, Tomás Holder opinó desde el análisis del juego y aseguró que Alfa es “un personaje increíble”. “Contra Juan estuvo muy correcto. Nunca habló de más”, agregó sobre la gala de eliminación.

Cuando Ángel de Brito le consultó qué pensaba acerca del accionar y comentario del hombre de 60 años contra Coti, Holder no dudó en atacarlo de forma tajante. “Me pareció muy maleducado. Siempre la gente me dice que no hable de la edad, pero es importante. No está bien que un hombre grande le hable así a una chica de 20 años y haga ese tipo de chistes. Podría ser su hija, su nieta. Creo que es un montón”, remarcó.

A su vez, el joven rosarino apuntó a Alfa asegurando que el hombre siempre atacó a las mujeres, pero nunca a los hombres. Las cosas que me dijo Alfa siempre fueron por atrás, después vi los clips y nunca me dijo nada en la cara. Creo que en ese sentido es un pobre hombre. De afuera es un tipo que te hace reír, pero convivir con Alfa es agobiante”, concluyó desde su experiencia en la casa.

POR QUÉ TOMÁS HOLDER SE ALEJÓ DE LOS MEDIOS

Tomás Holder salió en primer lugar de la casa de Gran Hermano 2022, el reality de Telefe conducido por Santiago del Moro del que todo el país habla. Así, el joven rosarino participó de algunos debates y ciclos televisivos, pero hace unas semanas tomó una decisión contundente y se alejó de los medios.

En su cuenta de Instagram, publicó una historia para explicar el motivo de su ausencia: “Para los que me preguntan por qué no aparecí más en los medios es porque me volví a mi ciudad. Necesitaba desconectarme de todo”.

Tomás Holder en Instagram (Captura de pantalla)

“No se olviden la edad que tengo. No se olviden que es difícil cuando sos pibe tener tantas cámaras en la cara”, manifestó Holder. De esta manera, reconoció que la popularidad en los medios y en las redes sociales lo afectó bastante y necesitó dar un paso al costado.