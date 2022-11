Jimena Barón contó en Twitter el extraño sueño que tuvo como protagonista a Tomás Holder

A pesar de que su nuevo álbum ocupa gran parte de su día, junto con la crianza de Momo, Jimena Barón sigue de cerca lo que pasa en Gran Hermano, y lo vive de una manera tan intensa que hasta sueña con los integrantes de la casa más famosa del país. En su cuenta de Twitter contó una particular situación que vivió en sus sueños con Tomás Holder.

Cómo fue el sueño de Jimena Barón con Tomás Holder

“La Cobra” es muy activa en Twitter, y en las últimas semanas lo usa mucho para hacer comentarios de cada gala de Gran Hermano; y se ve que su cabeza no se desconecta del programa: la cantante confesó que soñó con uno de los hermantios.

El protagonista del sueño fue el rosarino Tomás Holder y la cantante aseguró que la situación “se está yendo al carajo”. Pero, ¿qué soñó Barón? El inicio del relato de la mamá de Morrison no era raro: “Soñé que era una pareja del bailando 2023″; esto podría ser si el programa de Marcelo Tinelli suma una nueva edición, pero lo llamativo y gracioso fue quién era su pareja: Holder, el primer eliminado de GH.

El sueño de Jimena Barón con Tomás Holder. Foto: Twitter

Pero por el momento, queda solo en un sueño, ya que el rosarino contó que luego de quedar fuera del programa de Telefe, decidió alejarse de los medios.

Por qué Tomás Holder se alejó de los medios

Después de quedar eliminado del certamen, Holder paseó por algunos programas y estuvo como panelista en algunos debates de GH, pero hace varios días no se lo ve en las pantallas.

Y fue él mismo quién contó el motivo de su ausencia: “Para los que me preguntan por qué no aparecí más en los medios es porque me volví a mi ciudad. Necesitaba desconectarme de todo”.

Tomás Holder en Instagram (Captura de pantalla)

“No se olviden la edad que tengo. No se olviden que es difícil cuando sos pibe tener tantas cámaras en la cara”, escribió en una historia de Instagram, y dejó en claro que tanta exposición tuvo un efecto negativo o que al menos le demandó hacer una pausa.