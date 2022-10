Por qué aseguran que la nueva canción de Jimena Barón es para Gianinna Maradona: qué dice la letra de "La Araña".

Jimena Barón es una de las actrices y cantantes más queridas en el país. Con más de 5.9 millones de seguidores en su cuenta personal de Instagram, la famosa supo cómo conquistar al público desde sus primeros trabajos en la televisión argentina. En 2017 decidió lanzarse a la música con un hitazo como lo fue La Tonta y hoy la rompe con sus canciones.

En las últimas horas, Jimena finalmente anunció el lanzamiento completo de su tercer disco. La actriz ya tiene en su haber dos, La Tonta y La Cobra. Esta vez, Barón borró todas las publicaciones de su Instagram y el 19 de octubre compartió un video de adelanto de lo que parecía ser su primera canción.

Jimena Barón en su primer show de "La Cobra Tour"

Por qué se dice que Jimena Barón le dedicó una canción a Gianinna Maradona

Durante el transcurso de estos días, la actriz compartió diferentes posteos y finalmente estrenó el pasado jueves 20 “La Araña”, su nuevo single. Desde que comenzó a circular la canción por las redes sociales se habló de que Jimena le dedicó exclusivamente su nuevo tema a Gianinna Maradona, pero ¿por qué?

Jimena Baron y Daniel Osvaldo

Sucede que cuando Barón estaba en pareja con Daniel Osvaldo, con quien tuvo su hijo Morrison, también era muy amiga de Maradona. Sin embargo, la relación entre la cantante y el exfutbolista comenzó a ir de mal en peor y terminaron distanciándose en medio de unos rumores muy fuertes que aseguraban que Gianinna había tenido un amorío con Daniel.

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo

El presagio de Jimena aparentemente se terminó de confirmar cuando Osvaldo y Maradona confirmaron su noviazgo en abril de 2021 (casi seis años después de que se haya separado Jimena). Desde que Jimena se distanció de Daniel, nunca más volvió a hablar con Gianinna y nunca se refirió al tema.

Qué dice la letra de “La Araña”, la nueva canción de Jimena Barón

“Ella siempre ahí, incondicional. Tanto me abrazó y me consoló cuando estaba mal”, comienza diciendo la canción y continúa: “Me supo entender, me supo cuidar, vecina del dolor”. Claramente el tema perfila sobre qué puede tratarse: “Dijo en casa cuando la vio: ‘Esto es una señal, la araña es la traición’”.

Jimena Barón presentó su tema La Araña con una dedicación especial ¿a Gianinna Maradona?

Inmediatamente, comienza un tempo que le da un ritmo muy al estilo del flamenco y sigue la letra: “Y quién iba a pensar, quién iba a imaginar que fue al final mi amiga, la que tanto me quería, me engañaba”, sentencia Barón. “Yo confiándole tanto dolor”, canta sin piedad con la hija del astro del fútbol.

“Y quién iba a pensar, quién iba a imaginar que había otra razón por la que ella me pedía que lo dejara. Yo lloraba y ella lo robó”, canta Jimena sin pelos en la lengua y reprocha: “Hiciste crecer nuestra amistad, vos con tu perversa dignidad, yo jamás pensé ni se me ocurrió que todo era parte de un plan. Fue difícil aceptar que me lograste envenenar. Pero ahora a vos te va a picar la araña, la traición”.

Sin embargo, probablemente el mensaje más claro se lo lleva el final de la canción, donde Jimena recita una fulminante frase: “Lo peor de la traición es que nunca llega de parte de un enemigo. En cambio yo, te hice esta canción, amiga”.