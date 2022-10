Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona separados: el exfutbolista lo confirmó.

Daniel Osvaldo es uno de los futbolistas más polémicos de argentina. Muchas veces estuvo envuelto en diferentes escándalos, ya sea por el cuidado de sus hijos o por conflictos con sus parejas. Sin embargo, en los últimos días, los rumores de separación con Gianinna Maradona se hicieron cada vez más fuertes.

Días atrás, los usuarios de las redes sociales comenzaron a notar ciertos detalles en los posteos que compartía el exjugador de fútbol. Sucede que Osvaldo compartió mensajes agradeciéndole a su madre el apoyo que le da y también compartió imágenes de sus hijos con leyendas como “Te Amo”.

Posteos de Daniel Osvaldo. Foto: Instagram

Posteos de Osvaldo previo a confirmar su separación con Gianinna. Foto: Instagram

Todo apuntaba a que se había alejado de Giannina y finalmente, antes de que circularan diferentes versiones, Daniel se encargó de confirmar que ya no estaban juntos. “Antes de que inventen mil historias, se las hago corta. Gianinna y yo ya no estamos juntos. Nada más que aclarar”, escribió en sus historias de Instagram.

La historia de Daniel Osvaldo que confirma la separación. Foto: Instagram

La historia de amor de Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona

Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona se caracterizan por tener relaciones muy expuestas. En el caso de la hija del mítico futbolista argentino, estuvo con Sergio “Kun” Agüero cuatro años, y después otros dos con Lucho Strassera. Sin embargo, esta última relación terminó en el medio de rumores de un affaire por parte de Maradona con Osvaldo.

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo se casaron el 10 de mayo

El ahora músico comenzó con los escándalos en 2006, cuando terminó su relación con Nina Oertlinger también en el medio de rumores de infidelidad y descuido de su hijo Gianluca. El ex deportista estuvo con Elena Branccini, Jimena Barón, Militta Bora, Constanza de Palma hasta que apareció nuevamente en la escena Gianinna.

Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona, juntos en Villa María, en el bar Malabar Circo (Foto: Instagram @malabar.circo.pub)

En abril de 2021 blanquearon su noviazgo cuando la hija del Diez lo acompañó a Osvaldo en una gira musical por el sur de Argentina. Sin embargo, en enero de 2022 Gianinna confirmó su separación, pero no era la primera vez que se distanciaban. Para el 19 de marzo de 2022, la pareja volvió a mostrarse junta y en los primeros días de mayo se hablaba de un posible casamiento.

Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona Juntos y felices (Instagram).

La unión se concretó, pero aparentemente las cosas no fueron muy bien. Y si bien se trata de una relación turbulenta desde sus inicios, ya que Gianinna y Daniel fueron vinculados en 2015 cuando el ex jugador de Boca estaba con Jimena Barón, probablemente recurrieron al casamiento para unirse más. Pero no tuvo éxito y luego de pocos meses, se separaron.