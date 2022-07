Después de algunos rumores y de jugar a la incógnita sobre su nueva relación Jimena Barón ya no se oculta con Matías Palleiro. Desde hace meses comenzó a compartir fotos juntos en sus redes sociales y muy pronto volverán a viajar, pero esta vez acompañados de su hijo, Momo.

Pero antes de poder volver a confiar en el amor, la cantante debió superar algunas malas relaciones que la dejaron muy vulnerable, según contó en varias oportunidades. Entre las más recientes fue su reencuentro con Daniel Osvaldo durante la cuarentena de coronavirus.

Jimena Barón posó con mate en mano y mostró la vista cordobesa: “Alto domingo”. Foto: Jimena Barón

El ex futbolista es el papá de su hijo y tienen una historia de larga data. Pero la última vez que se los vio juntos no terminó nada bien. La artista se instaló en la casa de su ex en Banfield, en el sur del Conurbano Bonaerense durante el primer tiempo de pandemia y se mostraban muy cómplices y cercanos.

Pero de un día para el otro, Jmena (su nombre en redes) juntó todas sus cosas y volvió a su departamento en la Ciudad de Buenos Aires. Desde entonces no se los volvió a ver más juntos y Osvaldo ahora mantiene una relación con Gianinna Maradona.

El historial amoroso de Jimena continúa con un breve e intenso romance con el Tucu López. Incluso viajaron juntos a Tucumán a conocer a la familia del conductor. Sin embargo, la relación no prosperó y se separaron. El presentador se encuentra en pareja con Sabrina Rojas, ex de Luciano Castro.

El secreto de Jimena Barón para superar a sus novios

Pese a las desilusiones amorosas, la artista pudo reconvertir su angustia en arte y compuso canciones que como eran de esperarse se volvieron un hit. Tal fue el caso de “La Tonta” en 2017 y “La Cobra” dos años después.

En ese sentido, consultada por un usuario de Instagram a través de las historias sobre un “consejo para soltar a alguien tóxico”, la intérprete respondió audaz: “Hacerle una canción y ganar muchísimo dinero”.

Reveló cómo superó a sus novios "tóxicos" Foto: captura Instagram

Ambos temas sobre su experiencia lograron que muchos se sintiron identificados y es por eso que sumó miles de reproducciones e incluso fueron las favoritas de sus últimas giras.

Gracias a otra pregunta de sus fans, la cantante completó su respuesta. “Me separé hace poco, estoy mal y no sé cómo seguir”, fue la revelación de un fanático, que Jimena no dudó en opinar y aconsejó: “Sin él, un poco borracha y con ropa nueva”.

Jimena Barón su secreto para superar un romance Foto: captura Instagram

Admirados por su renacimiento romántico, los fanáticos también le consultaron cómo es capaz de volver a creer en el amor “después de tanta mierd*”. A lo que Barón respondió con una romántica postal junto a Palleiro en un hermoso paisaje natural de montañas y soltó enamorada: “Así”.