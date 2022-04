Luego de su separación con el Tucu López, Jimena Barón no volvió a presentar un novio en forma pública ahora ahora. Si bien busca mantener un perfil mucho más bajo en esta nueva relación respecto a las anteriores, esta vez no dudó en dedicarle un emotivo posteo a Matías Palleiro quien se irá de viaje pronto.

Durante largo tiempo de su relación, la artista intentó mantener oculta la identidad de su pareja. Pero luego compartieron una exóticas y románticas vacaciones juntos y ya no pudo evitar que sus fanáticos reconocieran a su compañero de las fotografías. Incluso, en la reciente historia de Instagram que compartió con sus miles de seguidores dejó ver el rostro de su nuevo amor y aseguró: “Buen viaje al más lindo del mundo”.

Manifestó cuánto lo va a extrañar Foto: Instagram/Jmena

A continuación compartió una postal muy sentimental en la que se mostró angustiada por la partida de su pareja ya que posó frente a cámara haciendo “puchero” con sus labios. Pero después fue más sarcástica al subir imágenes de su almuerzo y asegurar: “Cuando te extrañe, voy a pensar en la cantidad de comida que comés (por ende, te cocino) y se me pasará”.

Jimena Barón habló de su relación con Matías Pullaro

La actriz y cantante confesó que pese a estar hace mucho tiempo juntos, no hubo una pregunta formal acerca de sí son novios, pero aclaró que por el tipo de vínculo que llevan ya no hace falta. “Yo creo que tengo novio chicas. Les doy esta primicia. O sea, no hubo una pregunta pero eso les iba a decir... ¿Ya está no?... No es necesario, ya está”, sentenció segura en el podcast “Drag Love”, que conducen las drags Dyhzy, Lady Nada y Fabrii Watson.

“Estoy hace un montón. Mirá que yo de acá me voy a la casa. Le pregunto. Un poco me gusta cuando es obvio que sí”, confesó. Luego se refirió a la posibilidad de casarse: “No sé si me casaría. Es como un toda la vida que es todo ilusión. Porque cómo sabes que es toda la vida”.

Se mostró angustiada Foto: Instagram/Jmena

Y reveló: “Soy mucho más estructurada y tradicional de lo que parezco. De hecho voy de vínculo en vínculo. No estuve sola. Antes de cerrar, Jimena soltó una confesión acerca del sexo: “Yo soy medio hot. Vivo caliente, la verdad es esa. Nunca rechazo los momentos”.

Bromeó sobre su relación. Foto: Instagram/Jmena

“Siempre es una buena idea. Para mí el sexo siempre está bien, siempre suma. Yo concilio, la piel sino se me pone fea... todo está mal en mi vida sin sexo. Me hace bien y siempre estoy dispuesta”, finalizó.