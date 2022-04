Jimena Barón compartió a través de su cuenta de Instagram, con más de 5.9 millones de seguidores, un video que dio de que hablar. Allí, podemos ver a la actriz y cantante ingresando al cuarto de su hijo Morrison, cuyo padre es Daniel Osvaldo, y la leyenda “era mi sueño de niña” de subtítulo.

Acto seguido, podemos ver a “la cobra” mostrar un minibar ubicado junto a la cama del pequeño, el cual contiene muchas golosinas, bebidas y snacks.

El lujoso regalo de Jimena Barón para su hijo Morrison. Foto: Jimena Barón

De todas formas, Jimena no se encontró con la reacción que esperaba por parte de su hijo, a quien imaginaba saltando de la alegría ante tan lujoso regalo. A través de su cuenta de Twitter, la actriz y cantante posteaba “Le regalé a hijo de sorpresa ordenarle todo el cuarto y ponerle un MINI BAR tipo hotel con latas de coca, chocolates y papas fritas y cuando vio todo dijo SIIIII UNA PLANTITA!!! Por una planta pedorra que puse tipo decoración arriba de su PROPIO MINI BAR”.

El singular festejo de Jimena Barón estas Pascuas

Estas Pascuas Jimena Barón compartió a través de su cuenta de Instagram un posteo que llamó la atención de sus millones de seguidores. Allí, con imágenes en familia y rodeada de comida festiva, la actriz y cantante comenta que tomó la decisión de suplantar la celebración de Semana Santa por la Navidad.

Jimena Barón junto a Morrison en su singular celebración de la Navidad. Foto: Instagram

“Hoy coincidimos con mi familia que no estamos muy contentos con lo que va del año y decidimos festejar Navidad de nuevo en vez de pascuas. El domingo que viene vamos a festejar año nuevo.” comentaba en la publicación Jimena, quien además agregaba “Mi familia no es perfecta y les he reprochado bastantes cosas pero hoy me parece la mejor del mundo y no cambiaría absolutamente nada”.