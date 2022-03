Este miércoles, Morrison, el hijo de Jimena Barón y Daniel Osvaldo, cumple 8 años. Es por esto que la actriz mostró a través de sus InstaStories cómo sorprendió a “Momo” ni bien se despertó.

Jimena Barón y los posteos por el cumpleaños de Momo.

Mientras la artista le canta “Feliz cumpleaños”, lo recibe con un desayuno y la mesa repleta de regalos. Mientras su pequeño los abre, sobre el video ella escribió: “(No es canje chicos), a veces compro cosas, tipo 1 vez año por su cumple”.

En otro posteo, Jimena compartió una imagen juntos en la que están en “La Academia”, momento en el que ella se desempeñaba como jurada. “Feliz cumple Momo”, expresó con un corazón.

El hijo de Jimena Barón y Daniel Osvaldo cumple 8 años. Foto: CapturaInstagram/@

La emotiva publicación de Jimena Barón del día anterior a dar a luz

Este martes, Jimena Barón realizó una emotiva publicación en la que detalló el día anterior a dar a luz, precisamente el 8 de marzo de 2014.

El post de Jimena Barón previo al cumpleaños de Momo.

Bajo el título 8 de marzo de 2014, posteó una serie de imágenes. La primera de su panza a punto de parir, las siguientes un profundo texto.

El post de Jimena Barón previo al cumpleaños de Momo.

“Desde que soy mamá siento que el día de cumpleaños de los hijos debería ser también el día de la mamá, no es ego, es que no creo que haya día que merezcamos más reconocimiento y que necesitemos más amor. Voy a hablar de mí porque mañana todo será Momo. Celebrar su nacimiento me inunda de sensibilidad”, comienza diciendo el posteo que se llevó miles de corazones rojos y sentidos mensajes.