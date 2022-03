A cuatro años del final de su relación, Juan Martín del Potro dio una entrevista donde habló sobre Jimena Barón y el vínculo que todavía mantienen.

En una entrevista realizada con Mariano Zabaleta para el ciclo En primera persona, Del Potro reveló que se mantiene en contacto con algunas de sus ex novias, nombrando a Barón como ejemplo.

Juan Martín del Potro reveló que sigue en contacto con Jimena Barón.

“Es el día de hoy que, más allá de las cosas lindas o malas, tengo a mis ex parejas que me mandan mensajes para felicitarme o lamentarse por cosas que me pasaron. Le escribo a Jime: ‘Qué grande está tu hijo’”, explicó.

La pareja comenzó a salir en el 2017 y se separó luego de un intenso año.

Recordemos que el ex tenista fue pareja tanto de Jimena Barón, como de Sofía Jujuy Jiménez. Actualmente es pareja de la modelo Oriana Barquet.

Por qué terminaron Juan Martín del Potro y Jimena Barón

Los rumores de romance entre la cantante y el deportista comenzaron a finales de 2016, pero fue hasta abril de 2017 que finalmente confirmaron el romance. Sin embargo, un año después anunciaron su separación.

“Me separé porque no quería repetir con Juan lo que me pasó con Osvaldo. No quiero volver a dejar nada por nadie. Juan gana millones y yo no puedo parar’”, reveló en su momento Barón a la revista Pronto, explicando que terminaron en buenos términos y sin una tercera persona en el medio.