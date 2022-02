Juan Martín Del Potro vivió una noche más que especial en el Argentina Open. Luego de casi tres años sin jugar, se largó a llorar en su partido ante Federico Delbonis por el apoyo de la gente.

La fuerza que le transmitió el público en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, sumado a la presencia de su madre Patricia en la tribuna, desató la emoción de la Torre de Tandil en pleno juego.

Con su saque y el marcador en contra por 1-6 y 3-5, Delpo se tomó la cara y no pudo ocultar sus lágrimas. Lo que significó su último servicio de la noche y de su carrera, fue el principio de su sensibilidad.

La emoción post partido de Del Potro

“Es un momento que no quería que llegue nunca, no era lo que yo quería. La salud me lleva a tener que tomar una decisión poco convencido. Hice demasiado esfuerzo en estos dos años y medio para poder recuperarme, como hice otras veces”, firmó después del partido.

“A veces yo también puedo perder. A veces no tengo la fuerza que todos tienen para salir adelante. Creo que esta vez siento eso. Lo di todo”, comentó Del Potro.

Su mamá, Patricia, pudo estar presente y bien cerca del polvo de ladrillo. “Durante 16 años este torneo lo veía por tele, no encontraba mejor oportunidad que venir a jugar a Buenos Aires. Y adelante de mi mamá, que es la primera vez que me ve jugar”, dijo.

Ante la enorme ovación que se llevó de los presentes en el estadio, Del Potro tiró: “Estoy tranquilo porque seguramente mi último partido fue en la cancha”.