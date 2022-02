A pocos días de su regreso a la actividad, Juan Martín Del Potro anunció su retiro. Es que el próximo martes, ante Federico Delbonis, podría ser su última presentación en Argentina, ya que su última presentación será en el ATP de Río de Janeiro.

“Es uno de los mensajes más difíciles que me toca transmitir”

La conferencia de prensa de este sábado 5 de febrero dejó enmudecidos a todos los que participaron. Es que si bien los periodistas esperaban por “La Torre de Tandil”, nadie creía lo que iban a escuchar: Del Potro se retira.

//Mirá también: Se retira Juan Martín Del Potro: los cinco mejores momentos de la carrera de la “Torre” de Tandil

A pocos minutos de confirmar su partido en el Argentina Open ante el nacido en Azul, Federico Delbonis, Delpo reconoció que los malestares y dolores producto de las lesiones aún se mantienen latentes y no dejan de abrumarlo.

“Tal vez sea más una despedida que una vuelta”

“Vengo haciendo demasiado esfuerzo para salir adelante. La rodilla me tiene viviendo una pesadilla. Hace muchos años que vengo intentando alternativas y tratamiento y médicos y distintas maneras de solucionarlo y es el día de hoy que no lo logro. Nunca imaginaba retirarme del tenis si no era jugando, en una cancha”, agregó durante la conferencia de prensa Del Potro, que no pudo evitar las lágrimas.

“Nunca me di por vencido, pero hoy me cuesta moverme”

Tras dar detalles sobre su actual decisión, Del Potro confesó que si bien está expectante sobre su regreso, aún siente molestias.

“Lamentablemente me tocó lidiar con muchas lesiones pero he cumplido todos mis sueños con el tenis, he logrado la mayoría de las cosas que quise lograr. Tal vez no tenga una vuelta al tenis milagrosa como las que siempre tuve, posiblemente esté a la vuelta de la esquina otra decisión en mi carrera por cómo siento la pierna y por lo difícil que se me hace lugar”, reconoció en nacido en Tandil.

//Mirá también: Juan Martín Del Potro anunció su retiro del tenis: “Cumplí todos los sueños”

Visiblemente emocionado, aclaró cómo se siente. “Cuando pasa a ser algo de la vida cotidiana y no del deporte entran otras cosas en juego. Yo soy un tipo que le gusta estar activo, correr, jugar al fútbol, compartir con amistades y de todas esas cosas hoy estoy imposibilitado. Yo nunca me di por vencido, hoy me cuesta moverme y lo sigo intentado, quiero entrar a la cancha el martes y hacer lo mejor posible para ganar, sentir ese fuego interno que tuve siempre en mi carrera porque lo aprendí de chiquito y no me sale de otra manera. En unos días con más calma veré el rumbo a tomar”.

Sobre su partido con Federico Delbonis: “Juntos compartimos los días más lindos de nuestras vidas”

Del Potro confirmó su retiro minutos más tarde de confirmarse que su ansiado regreso sería nada más y nada menos que con Federico Delbonis, el tenista de Azul, con el que conquistaron el mundo al ganar la Copa Davis.

“No podía pedir otro rival para jugar que no sea Fede, juntos compartimos los días más lindos de nuestras vidas tenísticas. Posiblemente el martes otro de los días inolvidables en mi vida. Que esté él me pone contento”, aseguró “La Torre de Tandil”.

Del Potro y su retiro: la emoción de la presencia de su madre

“Lo que tengo claro es que hoy tengo que elegir vivir como una persona de 33 años, tratando de no tener dolores y no como un deportista profesional, que hasta el día de hoy me siento y por eso nunca bajé los brazos. Es una decisión difícil”, recalcó Juan Martín Del Potro, y más tarde, se desplomó en lágrimas tras confesar que su mamá, Patricia, estará presente en el Argentina Open.

A pesar de su enojo por su estado actual, Del Potro no se da por vencido: “Tampoco descarto seguir consultando médicos hasta que tal vez alguno me diga ‘tal vez tu problema pasa por otro lado’, como pasó con Murray, que pudo volver a jugar, o con Pablo Andújar, que es mi amigo y tuvo cinco operaciones, o muchos otros tenistas que han pasado por esto. Un día las cosas cambian y todo pasa a ser para mejor”.