Hace algunos días Jimena Barón había hecho una publicación donde opinaba acerca de las redes sociales. En ella comentaba que estaba triste y que no quería colaborar a que “Instagram sea un monstruo de falsa y constante felicidad”.

La actriz reveló que su hit anual siempre es su hijo Morrison: “De repente comparto la vida con un tipo extraordinario."

En aquel posteo, adelantaba que quizá uno de los motivos de su tristeza podía ser que se acercaba el cumpleaños de su padre. La fecha llegó y efectivamente entristeció a la cantante. Ella misma lo compartió en una serie de posteos en sus InstaStorys donde intenta recordarlo y también contarle a sus fans el momento que esta pasando.

Jimena Barón: "Me quede acá llorisqueando un poco". El mensaje en el cumpleaños de su papá. Foto: Jimena Barón

La cantante reveló hace algunos años durante la competencia de Bailando por un sueño, la conflictiva relación que había tenido con su padre en su infancia y su reencuentro de adultos donde lo perdono y “descubrió cosas maravillosas de él”.

En ese mismo programa contó también como fue su muerte, en el año 2014: “Un día mi viejo entró a bañarse, se descompuso, se cayó, tapó el desagüe de la bañera y se ahogó. Lo perdí”.

El cumpleaños de su padre

“Hoy papá cumpliría 62 años, así que estoy medio bajón porque lo extraño y una se pregunta donde estará, si me verá, la vida, la muerte y esas cosas”, arrancó Jimena la serie de historias.

El mensaje de Jimena Barón por el cumpleaños de su papá. Foto: Jimena Baron

También compartió imágenes de su padre de joven, el video del día que se enteró de que iba a ser abuelo y una foto de un “altarcito” que le armó la cantante en su casa.

El altar de Jimena Barón para su papá fallecido. Foto: Jimena Barón

“Me quede acá lloriqueando un poco e hice eso que uno inventa para levantar el propio animo, tipo, si me estuvieras mirando no te gustaría que llore y que este mal, así que en tu honor voy a entrenar, a cocinar e intentar tener un día alegre o al menos normal”, expresó y finalizó con una foto suya llorando.