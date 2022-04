Jimena Barón tiene una comunidad de 5,8 millones de seguidores en Instagram, quienes la apoyan en todo y comparten con ella su felicidad y ahora también su tristeza.

La actriz se encuentra disfrutando de unas paradisíacas vacaciones en México.

La cantante suele publicar en sus redes imágenes de su hijo Momo, posando con los mejores outfits o viajando, como vimos las ultimas semanas donde le mostró a sus seguidores el minuto a minuto de su viaje por las playas paradisiacas de México.

“Vengo con la autoestima muy hecha mierda”

Pero esta vez la artista llamo la atención de todos publicando dos fotos en ropa interior junto a una confesión y una reflexión sobre las redes sociales. “Hace 3 días que me pregunto de donde mierda sale mi angustia” le contó a sus seguidores. La actriz pregunta si la causa tiene que ver con su edad (35 años), con su padre o con no dar un show hace mucho tiempo, pero pareciera que ella no tiene clara la respuesta.

Jimena Barón confesó a sus seguidores que se despierta llorando. Foto: Jimena Barón

Además agregó: “Me da miedo que compartamos solo alegría incluso cuando no hay. No es mi intención preocupar a nadie, pero no quiero colaborar a qué Instagram se convierta en un monstruo de falsa y constante felicidad”.

Jimena Barón: "Esta soy yo ante ayer y ayer, tratando de sacar una foto para aparecer en redes porque hace 4 días que no subía nada" Foto: Jimena Barón

Sus seguidores apoyaron a la artista de inmediato: “Son los 35 una bisagra entre el pasado y lo que vendrá. Te deseo lo mejor en esta nueva etapa”, “Ame este mensaje, nos pasa a todas”, “Tenés el talento de TODO, de luchar, de avanzar, de no abandonar, y de afrontar todo lo que se te venga encima”