Gianinna Maradona recordó a su papá con un emotivo posteo en Instagram: “Mi amor eterno”

La muerte de Diego Maradona causó un gran impacto en el mundo entero, especialmente en quiénes atesoraban al jugador como un “Dios”. Y, a su vez, se convirtió en una gran herida para sus hijos, quienes hoy en día se siguen emocionando al hablar de él. Entre ellos se encuentra Gianinna, la segunda hija que el diez tuvo fruto de su amor con Claudia Villafañe.

Gianinna Maradona, de 33 años, es una de las hijas de Diego Maradona más conocidas en la industria. Pues, no solo es una de las primeras herederas “oficiales” del ex deportista, sino que además es una de las que más polémicas ha enfrentado en torno a la vida de su padre. Sin embargo, más allá de los escándalos, el amor entre padre e hija siempre estuvo intacto y así lo ha vuelto a demostrar ella.

Gianinna Maradona y Diego. Foto: instagram

A través de su cuenta de Instagram Gianinna Maradona recordó a Diego con una fotografía inédita y un emotivo mensaje, el cual cerró con la frase: “Mi amor eterno”. Algo que, sin dudas, emocionó a todos los seguidores de la ex esposa del Kun Agüero. Pues, la postal se ha convertido rápidamente en viral y no para de cosechar likes, especialmente porque en ella no sólo se la ve con su papá, sino que también aparece su hermana, Dalma.

Gianinna y Diego Maradona. Foto: instagram

El emotivo mensaje de Gianinna Maradona a su papá:

“Cuando no tenga a nadie cerca, y el dolor no la deje pensar y si no están mis ojos para buscar respuestas… NO LLORA…”, comenzó escribiendo Gianinna. Luego,agregó: “Ella no renuncia a los principios que atesora, la nena no se calla ni la nena llora, cuando sienta que no tiene fuerzas que se muere, que nada tiene sentido y que nadie la quiere, la nena piensa en papá cantándole el no llora, la nena no se rinde ni la nena llora”.

La emocionante fotografía de Gianinna Maradona. Foto: instagram

Y allí fue cuando decidió terminar su mensaje con la frase: “Mi amor eterno”, la cual cautivó a sus seguidores. Aunque, la emocionante fotografía con la que acompañó este tierno mensaje también fue motivo de emoción para sus fans. Es que, es una imágen inédita en la que se vislumbra el amor y cariño entre ellos tres.