Según trascendió en los últimos días, Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo habían planeado su casamiento para este martes a las 10, pero transcurrida la tarde, la pareja aún no confirmó el rumor. Tampoco circuló hasta el momento en redes fotos sobre la ceremonia.

A la espera de alguna prueba de los tortolitos acerca de su matrimonio, salió a hablar Dalma Maradona y echó por tierra todas las versiones acerca del compromiso de su hermana. “No entiendo de dónde salió todo esto”, confesó y se mostró desentendida de la situación.

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo se casan el 10 de mayo

“Sinceramente no entiendo nada, yo estoy en la radio”, insistió ante la consulta de Maite Peñoñori. La periodista le escribió a la actriz sobre la hora que estaba anunciado el casamiento, y lejos de estar en el registro civil acompañando la ceremonia, Dalma estaba trabajando.

Si bien sus palabras fueron contundentes, podría tratarse solo de una estrategia para quitarle trascendencia a la boda y que la unión de Osvaldo y Gianinna ocurra lejos de los reflectores mediáticos.

Durante las primeras horas del día, algunos móviles televisivos se dispusieron a esperar en la puerta del Registro Civil de Lomas de Zamora (donde sería el casamiento), pero nada pasó. En ese sentido, la panelista Nancy Duré reveló en “Intrusos” que “a las diez de la mañana, cuando todos los periodistas estaban apostados en el registro civil, Gianinna Maradona estaba en el gimnasio matándose de risa de toda esta situación”.

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo pasean enamorados por Mendoza.

“La realidad es que no hay casamiento y no solo no hay sino que no hay planes de casamiento”, desmintió al aire del programa.

Cómo nacieron las versiones del casamiento de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo

Todo comenzó hace una semana, cuando la ex de Daniel Osvaldo, Elena Braccini, emitió un duro descargo en contra del músico en el que reveló que estaría cerca de casarse con la hija del 10. “Se acerca la boda con la hija de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, recientemente fallecido”, fue la sentencia que encendió todas las alarmas.

Pero este martes, Duré explicó que el comentario de la mujer radicada en Italia y madre de Victoria y María Helena, dos de las hijas de Osvaldo, nació a raíz de que el exfutbolista “Trató de convencer a su ex de que le permita traerse a alguna de las chicas acá y le dijo que él tenía ganas de casarse”.