Alfa rompió en llanto y amenazó con irse de Gran Hermano: “No voy a tolerar que me digan acosador”

Alfa de Gran Hermano, sigue siendo un personaje “fuerte” dentro de la casa, pero en esta oportunidad, al parecer su tolerancia llegó a un límite: se largó a llorar y aseguró que dejaría el reality.

Alfa quiere abandonar Gran Hermano tras su pelea con La Tora.

Y es que él se quebró tras una discusión con La Tora, por lo que amenazó con irse y lanzó una polémica frase: “No voy a tolerar que me digan acosador”.

Ante esta situación, fue el propio Agustín que le pidió que reconsiderase su decisión.

Conflictos en la casa de “Gran Hermano”

La eliminación de Juan Reverdito de la casa, parece haber iniciado una nueva chispa entre los participantes, y La Tora estalló contra Alfa, repudiándole la frase que le dijo a Coti.

Por este momento tenso, Alfa se quebró en llanto y dijo preferir irse de Gran Hermano (Telefe). “Yo fui a decirles, de verdad, que armo la valija y me voy. Tengo mucho en juego. Yo ya lo dije con nombre y apellido, no puedo soportar que Lucila y Nacho estén buscando acusarme a mí de acosador. No puedo soportarlo”, comentó.

Ante sus frases, Agustín lo consoló en parte: “Acá lo importante es que estás tranquilo y sepas que la gente te eligió. La casa sabe cómo fueron las cosas”.

La repercusión de Twitter por la amenaza de Alfa de irse de Gran Hermano

Como era de esperarse, la red social del pajarito se hizo eco de lo sucedido, y empezaron a llover cantidades de mensajes de apoyo para con el participante de 60 años.

“Resista, compañero Alfa, una semana más”, “Yo estoy indignada. No puedo creer cómo La Tora se aprovechó de la situación y hostiga a Alfa. ¡Hay que sancionarla!”, “Para mí deberían sancionar a La Tora por jugar con cosas delicadas como lo está haciendo con Alfa” y “Alfa no es ningún santo. ¿Y La Tora? La Tora se va al carajo también, solo sabe ser violenta”, fueron algunos de los mensajes que pudieron leerse en Twitter.