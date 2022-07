En el marco del nuevo ciclo tras la muerte de Gerardo Rozín, este domingo hubo un protagonista rosarino en “La Peña de Morfi”. Jey Mammón invitó a Stefano Marocco a cantar en vivo y el participante de “La Voz Argentina” se lució al punto de que el nuevo conductor del programa se emocionó con su presentación.

El intérprete de 30 años hizo dos temas a dúo con Diego Cardero como guitarrista. Primero ofrecieron una versión de “La quiero a morir” y después se despidieron con otra de “Cuando nadie me ve”, uno de los mayores hits de Alejandro Sanz.

“Los sueños van mutando, sobre todo cuando te vas poniendo grande. Ahora tengo veintisiempre, vivo con mi novio y mi gatita, que son mi familia”, contó Stefano con una cuota de humor. Luego se puso serio y subrayó: “Eso siempre fue un sueño para mí, ese lugar de pertenencia y de amor”.

La performance de Marocco en el estudio no fue lo único que conmovió a Jey Mammón. Durante el programa charlaron sobre el valor que tiene la música y el rosarino apuntó que “fue un escape” cuando era “chiquitito”. En este sentido, comentó: “Encontrar mi voz fue una locura. Ahí me refugiaba de todo lo que me hacía mal y me frenaba”.

Si bien quiere llegar a viajar al exterior y seguir crecinedo como artista, el intérprete también puntualizó que otros objetivos igualmente importantes ya se cumplieron en su vida personal. “Tenía terror de tener hogar y no poner esa cosa intangible que mi abuela y mi mamá ponen en casa”, explicó.

El encuentro en los Premios Magazine y la gata Raquel

Al igual que Lali Espósito, el conductor de “La Peña de Morfi” ya conocía a Marocco antes de su deslumbrante debut en “La Voz Argentina”. Jey Mammón recordó que se cruzaron durante una entrega de los Premios Magazine.

Stefano reiteró su agradecimiento por la invitación que en su momento recibió de Carlos Bermejo. “Es un genio. Siempre les da oportunidades a los artistas de Rosario”, manfiestó.

Por otra parte, el humorista destacó que sigue al cantante en redes sociales y se mostró entusiasmado por la popularidad de Raquel, la gata del intérprete y su novio. Durante el programa incluso pasaron uno de los videos que grabó el participante del reality show para simular una charla con su mascota.