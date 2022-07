Luego de su segunda presentación en “La Voz Argentina” con un gran dúo, Stefano Marocco compartió este martes algunas reflexiones sobre su carrera y su vida privada. “Ser gay en este mundo fue todo un tema, sobre todo si naciste en los noventa”, comentó cuando le preguntaron por sus batallas personales.

Los gestos que hizo el rosarino mientras esperaba la decisión de Mau y Ricky no pasaron desapercibidos para quienes estaban en el estudio. En una entrevista posterior, comentó: “Estaba rezando un padre nuestro para que no se me moviera la cara”.

El intérprete de 30 años se lució en su dúo junto a Polina Grace y finalmente ganó la pulseada para seguir en el concurso televisivo. A pesar de su experiencia, los nervios se reflejaron en sus tics. “En la escuela fue terrible”, manifestó sobre el impacto que tuvo ese problema cuando era chico.

A la hora de hablar de su dificultad, Stefano Marocco también apeló a su sentido del humor para repasar cómo creció y dijo que “alguna secuela iba a quedar”. Luego acotó con ironía: “Yo no soy Billy Eilish”.

Por otra parte, el rosarino trató de restarle dramatismo a la hora de explicar cómo vivió su sexualidad. “Haber pasado por todo ese tipo de cosas y aceptarte, llegar a ese lugar con tus tics, para mí es una batalla ganada”, concluyó.

El cantante que también participó en “La Voz México” ratificó que esta nueva experiencia es muy diferente. Por si quedaba alguna duda sobre el saldo a favor en Argentina, aseguró: “Nunca fui tan feliz como ahora”.

“Siento que uno de a poquito va empezando a disfrutar más esto”, expresó Stefano desde su cuenta oficial de Instagram. Acompañado por su gata “Raquel”, grabó un video de agradecimiento y destacó que quedó “súper contento” con el trabajo junto a Polina Grace y sus instructoras.