Jey Mammón se encuentra al frente del éxito televisivo “La Peña de Morfi” junto a Jesica Cirio, con quien dieron inicio a la nueva temporada del show la semana anterior.

Este día domingo se trasmitió por la pantalla de Telefe el segundo programa de esta nueva temporada donde, Jey Mammón se dispuso a invitar al público a su show en el teatro Multitabaris este 25 de mayo. Todo fluía como es usual en el programa, a pura música y carcajada cuando, de pronto, el conductor se quebró “Ay pasó un panadero... o sea que pasó mi papá Roque”.

Jey Mammón en el primer programa de la nueva temporada de "La Peña de Morfi".

“Perdón. Cada vez que pasa un panadero me emociono. Perdón, porque encima está super presente en la historia que cuento en el teatro” expresaba al borde de las lágrimas Jey quien rápidamente fue abrazado por sus compañeros de programa.

“En el teatro cuento un poco la historia de cómo llegué hasta acá. Así que, los invito al teatro y les digo que los quiero mucho, gracias” concluía el momento a pura emoción Jey.

Qué dijo Jey Mammón sobre la muerte de Gerardo Rozín en “La Peña de Morfi”

El domingo 1.º de mayo el exitoso programa de televisión “La Peña de Morfi” volvió al aire con una nueva temporada y tras la muerte de su conductor Gerardo Rozín. Con mucha emoción, Jey Mammon al frente del programa no dudó en iniciar el mismo con unas cálidas palabras hacia el periodista y seres queridos.

“Algo que es importante para mí, y quiero ser egoísta por unos segundos, es que hace diez años yo estaba empezando en televisión al aire en ‘La pelu’ de Telefe y diez años después me vuelven a encontrar en el mismo lugar, con un proyecto que será ‘El show Mammón’ y circunstancialmente, se da venir acá a abrir la casa de la peña... este proyecto hermoso de Gerardo” comenzaba narrando con mucha emoción Jey Mammón.

“Yo no creo en las casualidades, yo soy más de las causalidades. Yo el año pasado abrí el piano después de mucho tiempo” continuaba contando el conductor, quien acto seguido trajo su historia familiar en torno a la música. “Es celebrar la vida hacer esta peña. Gerardo me abrió la puerta de su peña y me abrió la puertas de ese piano que tengo delante haciendo esta séptima temporada de ‘La Peña de Morfi’”.

“Quiero honrarte Gerardo haciendo tu peña. Estoy muy feliz de estar con este equipo que va solo, así que nada, arranca esta séptima temporada” cerraba Jey dando la bienvenida al público.