Luego de su primera experiencia en México, Stefano Marocco se anotó en “La Voz Argentina” y superó con éxito la audición a ciegas. Tras haberse sumado al equipo de Mau y Ricky, el rosarino reapareció en un dúo con Lula Miranda durante la transmisión por streaming.

Con una pista acústica a mano, los artistas cantaron “I don’t want to miss a thing” en vivo. Aunque no hubo mucha preparación previa, la anfitriona en el canal del reality show se hizo cargo del arranque y compartió el resto del tema con uno de los participantes del programa.

A través del canal de Twitch de Telefe, Lula y Stefano interpretaron el hit de Aerosmith sin mayores inconvenientes. Cuando estaban cerca del final, el rosarino hizo alusión al uso frecuente del tema en fiestas de cumpleaños de 15.

El artista de 30 años compitió en "La Voz" de México en 2017. Foto: @stefanomarocco

Marocco es el único rosarino que pasó las audiciones a ciegas hasta el momento en “La Voz Argentina”. En su presentacion, Lali Espósito se diferenció del resto del jurado, no se dio vuelta para elegirlo y terminó “amargada”, ya que descubrió a uno de los artistas que sigue en redes sociales.

En su primera participación en 2017, el intérprete de 30 años deslumbró al jurado del programa mexicano y consiguió que todos los líderes de los equipos se dieran vuelta. En esa oportunidad se dio el gusto de cantar con Laura Pausini.