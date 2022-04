En su tercer partido en Rosario Central, el entrenador Leandro Somoza planea hacer al menos dos cambios por lesión. Debido a diferentes molestias, es probable que Marco Ruben y Marcelo Benítez queden descartados para el duelo con Aldosivi en la fecha 10 de la Copa de la Liga Profesional 2022.

Ambos futbolistas arrastran problemas físicos después del empate con Colón de Santa Fe. El goleador canalla sufrió un golpe en el duelo con el Sabalero, de modo que el director técnico probó este miércoles a Lucas Gamba como su reemplazante en Mar del Plata.

Por otro lado, Benítez todavía no se recuperó de la torción en su rodilla derecha. El “Cholo” pudo continuar jugando el viernes, pero no parece estar en condiciones de volver a hacerlo. De esta forma, Somoza se inclinó por Gino Infantino para completar el once inicial durante la práctica en Arroyo Seco.

Además de las ausencias entre los titulares, en Rosario Central tampoco se prevé que viaje Emiliano Vecchio. El volante sufrió una contractura esta semana y quedó en duda para concentrar con la delegación que irá a Mar del Plata.

A partir de las bajas antes mencionadas, el Canalla mantendrá la defensa titular en el duelo con Aldosivi. La probable formación incluye a: Gaspar Servio; Damián Martínez, Juan Cruz Komar, Javier Báez y Lautaro Blanco; Walter Montoya, Emmanuel Ojeda e Infantino; Luciano Ferreyra; Gamba y Alejo Véliz.