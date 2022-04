Leandro Somoza constató en el último encuentro el pésimo estado físico en el que se encuentra el plantel de Rosario Central, y especialmente una de sus figuras, como es Emiliano Vecchio. Es por eso que el DT decidió apartarlo para que realice un reacondicionamiento físico, algo que no fue bien tomado por el Magnate.

El entrenador canalla mantuvo una reunión con el diez en la que le comunicó que no lo veía de la mejor forma física y que hasta tanto no estuviera óptimo no jugaría. De hecho, ya le confirmó que en la próxima fecha ante Colón de Santa Fe no será de la partida.

Si bien hubo rumores de una discusión, quienes presenciaron la conversación negaron que haya habido una pelea. Desde el entorno del futbolista hablaron de un entrenamiento diferenciado por una molestia muscular en un aductor, aunque esa no sería precisamente la razón de su apartamiento.

Más allá de eso, lo concreto es que Central se quedará sin una de sus figuras por algunas fechas. Seguro el viernes ante Colón no jugará, y habrá que evaluar si regresa ante Aldosivi o Lanús, los siguientes compromisos del equipo que acumula tres derrotas al hilo.

Cabe recordar que el lunes se confirmó la rotura de ligamento cruzado de Luca Martínez Dupuy, que será baja por seis meses.