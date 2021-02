El intendente rosarino Pablo Javkin salió a explicar, a través de su cuenta de Twitter, cuándo y en qué contexto recibió la vacuna contra el coronavirus. “El 12 de enero, cuando recibí la primera dosis, la vacuna rusa era al menos dudosa para más de la mitad de la población”, explicó.

El descargo de Javkin llegó después de un fin de semana agitado, tras conocerse el viernes que al menos un puñado de allegados al Gobierno nacional habían recibido la primera dosis de la Sputnik-V en una acción irregular montada en el propio Ministerio de Salud y comandada por Ginés González García, quien ese mismo día fue separado de su cargo y reemplazado a las pocas horas por Carla Vizzotti.

“Queridos vecinos y vecinas, quiero contarles por qué me vacuné”, comenzó su hilo Jovkin. “El 12 de enero, cuando recibí la primera dosis, la vacuna rusa era al menos dudosa para más de la mitad de la población. Mucha gente recomendaba no aplicársela y no estaba autorizada para mayores de 65 años”.

“En ese contexto, si le íbamos a pedir al personal de salud que se la aplicara, juzgué importante demostrarle a esos equipos que yo también estaba dispuesto a aceptar los posibles riesgos. Entonces fui al Hospital Vilela, a plena luz del día, junto a los principales miembros del Comité de Emergencia Sanitaria, hice la cola con todos los miembros de los equipos de salud que estaban ahí y les dejé claro que estaba con ellos en la que tocara”, contó.

Y luego se descargó, y apuntó contra quienes “tratan de igualar que el intendente de Rosario se haya vacunado en un hospital público y a plena luz del día, con un bochornoso vacunatorio VIP que inoculó a gente que no tiene ninguna función en la pandemia”.

Pablo Javkin, intendente de Rosario (Prensa Municipalidad de Rosario)

“Que hagan su jueguito político si eso les trae algún voto. Lo que sí, me encantaría verlos alguna vez en un Centro de Salud, algún barrio popular en momentos en los que se multiplicaron los casos, ordenando un Operativo Detectar”, agregó.

Y cerró: “No tengo privilegios, tengo una clara obligación. Por último: me toca gobernar para que la ciudad atraviese esta tragedia y pueda volver. De eso se trata mi día, y también mi noche. Y lo vamos a lograr. Gracias por el tiempo”.

Así, Javkin quiso despegarse del escándalo a nivel nacional. Incluso, resaltó que a comienzos de febrero, durante una entrevista con eldiario.ar, fue consultado sobre si había recibido la vacuna, y contó abiertamente que sí: “Sí, ya me dieron la primera dosis, me falta la segunda. No tuve fiebre ni otro efecto secundario”, dijo entonces.